¡ØÅ´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡ÙÊüÁ÷10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿µæ¶Ë¤ÎÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¢2026Ç¯3·îÈ¯Çä
¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Ï¡¢¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù¤ÎTVÊüÁ÷10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¦²è½¸ -The World of IRON-BLOODED ORPHANS-¡×(14,850±ß)¤ò¡¢2026Ç¯3·î19Æü¤è¤êÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¡Ö¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡Ù10¼þÇ¯µÇ°¸ø¼°ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¦²è½¸ -The World of IRON-BLOODED ORPHANS-¡×¡¢2026Ç¯3·î19Æü¤è¤êÈ¯Çä
ËÜ½ñÀÒ¤Ï¡¢Æ±ºî¤ÎTVÊüÁ÷10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø¼°ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¦²è½¸¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¢¥á¥«ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¢²è½¸¤Î3ºý¤ÎA4¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥é¡¼ºý»Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡£¹ë²Ú»°ÊýÇØBOX¤Ë3ºý¤ò¼ýÇ¼¤¹¤ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢»°ÊýÇØBOX¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¤Î°ËÆ£Íª¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢²è½¸¤Ë¤Ï¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÏÉÈøÄ¾¹¤Ë¤è¤ë¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¤È¤¸¹þ¤ß¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÏÉÈøÄ¾¹ ¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤¸¹þ¤ß¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×
½ñÀÒ¤Ï¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º¡ÙTV¥·¥ê¡¼¥ºÂè1´ü&Âè2´ü¡¢TV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¹¥Ô¥ó¥ª¥ÕºîÉÊ¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ¥¦¥ë¥º¥Ï¥ó¥È¡Ù¡¢³°ÅÁÌ¡²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º ·î¹Ý¡Ù¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È´ë²è¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Å´·ì¤Î¥ª¥ë¥Õ¥§¥ó¥º MSV¡×¤Î³Æ¼ïÀßÄê¤òÌÖÍå¤·¤¿¥á¥«ÀßÄê»ñÎÁ½¸¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÀßÄê»ñÎÁ½¸¡¢²áµî¤ÎÈÇ¸¢¥¤¥é¥¹¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿²è½¸¤Î·×3ºý(Á´720PÍ½Äê)¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜÊ¸¥µ¥ó¥×¥ë
¤µ¤é¤Ë¡¢TVÊüÁ÷10¼þÇ¯µÇ°¤È¤·¤ÆTV¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¿·Ï¿¡£Ä¹°æÎ¶Àã(´ÆÆÄ)¡ß²¬ÅÄËûÎ¤(¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¦µÓËÜ)¡¢°ËÆ£Íª(¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ)¡ßÀéÍÕÆ»ÆÁ(¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó)¡¢ÏÉÈøÄ¾¹(¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó)¡ßÍß·´²(¥Á¡¼¥Õ¥á¥«¥¢¥Ë¥á¡¼¥¿¡¼)¤ÎÂÐÃÌ¤ä¡¢¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³¤Ï·Àî·óÉð¡¢·ÁÉô°ìÊ¿¡¢¼Ä¸¶ÊÝ¡¢»û²¬¸»Ê¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼ýÏ¿¤·¡¢10¼þÇ¯¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Õ¥¡¥óÉ¬·È¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Å¹ÊÞÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢A-on STORE¤Ç¤Ï¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡¦°ËÆ£Íª ÉÁ¤²¼¤í¤·»°ÊýÇØBOX¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ Æó¤ÄÀÞ¤ê¥ß¥Ë¿§»æ¤¬¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¹¥È¥¢(¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤Æâ)¤Ç¤Ï¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦ÏÉÈøÄ¾¹ ÉÁ¤²¼¤í¤·¤È¤¸¹þ¤ß¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥¤¥é¥¹¥È»ÈÍÑ B2¥Ý¥¹¥¿¡¼¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
A-on STOREÅ¹ÊÞÆÃÅµ
¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¹¥È¥¢Å¹ÊÞÆÃÅµ
Í½Ìó¼õÉÕ¤Ï2025Ç¯9·î18Æü13»þ¤è¤ê³«»Ï¡¢ÄùÀÚ¤Ï2025Ç¯12·î10Æü23»þ59Ê¬¡¢Äó¶¡¤ÏÈ¯ÇäÆüÆ±Æü¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Å¹ÊÞÆÃÅµ¤Î¾ÜºÙ¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¼õÃí¥µ¥¤¥È¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡£
(c)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
