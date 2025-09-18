ロジクールG、コンパクトなゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2c」を10月9日発売。廉価な「SE」も登場“SUPERSTRIKE”は2026年初頭発売へ
PRO X SUPERLIGHT 2c
ロジクールは、同社のゲーミングブランド「ロジクールG」よりゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2c」および「PRO X SUPERLIGHT 2 SE」を10月9日より順次発売する。
「PRO X SUPERLIGHT 2c」は、2023年10月に発売された「PRO X SUPERLIGHT 2」のコンパクトモデル。LIGHTFORCEスイッチやHERO 2センサーはそのままに、サイズを約5%縮小し、重量は51gと10%以上の軽量化を果たしている。10月9日発売予定で、価格は26,950円となっている。【PRO X SUPERLIGHT 2c】
「PRO X SUPERLIGHT 2 SE」は、「PRO X SUPERLIGHT 2」をベースに価格を抑えた廉価モデル。LIGHTFORCEスイッチやHERO 2センサーはそのまま、LIGHTSPEEDワイヤレスのポーリングレートが1,000Hzに抑えられているほか、バッテリー駆動時間が若干短くなり（95時間→88時間）、グリップテープやクリーニングクロスなどが省かれている。
10月23日発売予定で、価格は20,460円となっている。ポーリングレートについては、別売りの「PRO LIGHTSPEED RECEIVER」で最大8KHzに対応する。【PRO X SUPERLIGHT 2 SE】
また、配信番組「Logitech G PLAY 2025」にて発表された最上位モデル「PRO X2 SUPERSTRIKE」は2026年初頭に発売予定。今後の続報が期待される。【PRO X2 SUPERSTRIKE】
(C) 2025 Logicool.All rights reserved