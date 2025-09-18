【ロジクールG：「PRO X SUPERLIGHT 2」シリーズ新製品】 発売日 PRO X SUPERLIGHT 2c：10月9日 PRO X SUPERLIGHT 2 SE：10月23日 価格 PRO X SUPERLIGHT 2c：26,950円 PRO X SUPERLIGHT 2 SE：20,460円

PRO X SUPERLIGHT 2c

ロジクールは、同社のゲーミングブランド「ロジクールG」よりゲーミングマウス「PRO X SUPERLIGHT 2c」および「PRO X SUPERLIGHT 2 SE」を10月9日より順次発売する。

「PRO X SUPERLIGHT 2c」は、2023年10月に発売された「PRO X SUPERLIGHT 2」のコンパクトモデル。LIGHTFORCEスイッチやHERO 2センサーはそのままに、サイズを約5%縮小し、重量は51gと10%以上の軽量化を果たしている。10月9日発売予定で、価格は26,950円となっている。

【PRO X SUPERLIGHT 2c】

「PRO X SUPERLIGHT 2 SE」は、「PRO X SUPERLIGHT 2」をベースに価格を抑えた廉価モデル。LIGHTFORCEスイッチやHERO 2センサーはそのまま、LIGHTSPEEDワイヤレスのポーリングレートが1,000Hzに抑えられているほか、バッテリー駆動時間が若干短くなり（95時間→88時間）、グリップテープやクリーニングクロスなどが省かれている。

10月23日発売予定で、価格は20,460円となっている。ポーリングレートについては、別売りの「PRO LIGHTSPEED RECEIVER」で最大8KHzに対応する。

【PRO X SUPERLIGHT 2 SE】

また、配信番組「Logitech G PLAY 2025」にて発表された最上位モデル「PRO X2 SUPERSTRIKE」は2026年初頭に発売予定。今後の続報が期待される。

【PRO X2 SUPERSTRIKE】

