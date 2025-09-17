パク・チソン氏がJ1首位に立つ古巣・京都にコメント「本当にびっくり」「最後まで頑張って」
元韓国代表のパク・チソン氏が、J1で首位に立つ古巣の京都サンガF.C.についてコメントした。
パク氏は14日と15日に韓国・ソウルで行われたサッカー界の世界的レジェンドプレーヤーが集った「2025 ICONS MATCH」に出場。韓国国内で提供される人気サッカーゲームと、現実のサッカー体験との垣根を取り払うことを目的に開催されたイベントで、錚々たるメンバーが集結した。
レジェンドマッチ出場選手は以下の通り。
FC SPEAR
監督アーセン・ベンゲル
ジャンルイジ・ブッフォン (イタリア)
ディディエ・ドログバ (コートジボワール)
ティエリ・アンリ (フランス)
エデン・アザール (ベルギー)
クラレンス・セードルフ (オランダ)
ロベール・ピレス(フランス)
ロナウジーニョ (ブラジル)
カカ (ブラジル)
ガレス・ベイル (ウェールズ)
バスティアン・シュバインシュタイガー (ドイツ)
ウェイン・ルーニー (イングランド)
スティーブン・ジェラード (イングランド)
パク・チソン (韓国)
ク・ジャチョル (韓国)
ソル・ギヒョン (韓国)
イ・ボムヨン (韓国)
SHIELD UNITED
監督ラファエル・ベニテス
イケル・カシージャス (スペイン)
リオ・ファーディナンド (イングランド)
ネマニャ・ビディッチ (セルビア)
ヨン・アルネ・リーセ (ノルウェー)
カルレス・プジョル (スペイン)
マイコン (ブラジル)
アシュリー・コール (イングランド)
ソル・キャンベル (イングランド)
クラウディオ・マルキージオ (イタリア)
クロード・マケレレ (フランス)
ジウベルト・シウバ (ブラジル)
マイケル・キャリック (イングランド)
アレッサンドロ・ネスタ (イタリア)
イ・ヨンピョ (韓国)
パク・チュホ (韓国)
キム・ヨングァン (韓国)
膝の怪我の影響で、サッカーをするのは久しぶりになったというパク氏だが、「かつて一緒にプレーしたり対戦したりした選手たちがいたので、ぜひプレーしたいと思った。それに韓国での開催なので、彼らをここに迎えて一緒にプレーできるのは素晴らしいことです」と充実の表情をみせる。
そして2000年にプロキャリアを始めた京都が今季のJ1で首位に立っていることを聞かれると、「本当にびっくりしたんですけど、本当に嬉しい。まだシーズンが終わるまで試合が残ってるので、最後まで頑張って、最初の優勝を目指して頑張ってほしい」とエールを送った。さらに応援に行くかと問われると、「時間があれば行きます」とにこやかに話した。
パク氏は14日と15日に韓国・ソウルで行われたサッカー界の世界的レジェンドプレーヤーが集った「2025 ICONS MATCH」に出場。韓国国内で提供される人気サッカーゲームと、現実のサッカー体験との垣根を取り払うことを目的に開催されたイベントで、錚々たるメンバーが集結した。
レジェンドマッチ出場選手は以下の通り。
監督アーセン・ベンゲル
ジャンルイジ・ブッフォン (イタリア)
ディディエ・ドログバ (コートジボワール)
ティエリ・アンリ (フランス)
エデン・アザール (ベルギー)
クラレンス・セードルフ (オランダ)
ロベール・ピレス(フランス)
ロナウジーニョ (ブラジル)
カカ (ブラジル)
ガレス・ベイル (ウェールズ)
バスティアン・シュバインシュタイガー (ドイツ)
ウェイン・ルーニー (イングランド)
スティーブン・ジェラード (イングランド)
パク・チソン (韓国)
ク・ジャチョル (韓国)
ソル・ギヒョン (韓国)
イ・ボムヨン (韓国)
SHIELD UNITED
監督ラファエル・ベニテス
イケル・カシージャス (スペイン)
リオ・ファーディナンド (イングランド)
ネマニャ・ビディッチ (セルビア)
ヨン・アルネ・リーセ (ノルウェー)
カルレス・プジョル (スペイン)
マイコン (ブラジル)
アシュリー・コール (イングランド)
ソル・キャンベル (イングランド)
クラウディオ・マルキージオ (イタリア)
クロード・マケレレ (フランス)
ジウベルト・シウバ (ブラジル)
マイケル・キャリック (イングランド)
アレッサンドロ・ネスタ (イタリア)
イ・ヨンピョ (韓国)
パク・チュホ (韓国)
キム・ヨングァン (韓国)
膝の怪我の影響で、サッカーをするのは久しぶりになったというパク氏だが、「かつて一緒にプレーしたり対戦したりした選手たちがいたので、ぜひプレーしたいと思った。それに韓国での開催なので、彼らをここに迎えて一緒にプレーできるのは素晴らしいことです」と充実の表情をみせる。
そして2000年にプロキャリアを始めた京都が今季のJ1で首位に立っていることを聞かれると、「本当にびっくりしたんですけど、本当に嬉しい。まだシーズンが終わるまで試合が残ってるので、最後まで頑張って、最初の優勝を目指して頑張ってほしい」とエールを送った。さらに応援に行くかと問われると、「時間があれば行きます」とにこやかに話した。