【北京＝照沼亮介、マドリード＝秋山洋成】米中両政府は１５日、スペインの首都マドリードで貿易問題を巡る閣僚級協議を行い、中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」の米国事業の所有権を米側に移す枠組みで合意した。

１９日に米中首脳が協議し、承認する見通しだ。両首脳は秋の対面会談を模索しており、閣僚級協議では関税などの対立点を巡る議論を先送りした。

ベッセント米財務長官が協議後、記者団の取材で枠組み合意を表明した。詳細は明らかにしていないが、トランプ米大統領は閣僚級協議を巡り、「会談は非常に順調に進んだ。両国関係は非常に強固だ」と自身のＳＮＳで評価した。

閣僚級協議には、米国のベッセント氏とグリア米通商代表部（ＵＳＴＲ）代表、中国の何立峰（フォーリーフォン）副首相と李成鋼（リーチョンガン）商務省国際貿易交渉代表らが参加した。第２次トランプ政権の発足後、貿易問題に関する米中閣僚級協議は４回目となる。

米国では１月、ティックトックの運営会社バイトダンス（中国）に対し、米国事業を売却しない場合は米国内でのサービスを禁じる法律が発効した。安全保障上の懸念が背景にある。トランプ氏は法律適用の猶予を続けてきたが、今月１７日に期限が迫っていた。

中国側の李氏は協議後の記者会見で「相互利益に合致すると評価した」と枠組み合意の理由を述べた。国営新華社通信によると、何氏は「中国政府は企業が市場原則に基づき協力相手と対等な商業交渉を行うことを支持する」と表明した。

中国によるロシア産原油の購入も協議された。米政権は原油購入を通して中国がウクライナ侵略を続けるロシアを支えているとみて問題視している。

トランプ氏は閣僚級協議の開始前、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟国に対して露産原油の購入を停止し、中国に５０〜１００％の関税を課すよう提案した。インドに対しては８月、露産原油の購入を理由に２５％の追加関税を課しており、中国にも高関税をちらつかせて対応を迫った可能性がある。ベッセント氏は「議論の中心ではなかったが、（中国政府に）訴えた」と述べるにとどめた。

米中間で対立が続く追加関税や中国のレアアース輸出規制、米国による半導体の対中輸出管理などを巡る議論は見合わせた。ベッセント氏は「今後１か月ほどの間に別の場所で米中協議を続ける」と説明した。