¡Ú¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤Î¡ÖË¨¤¨Ë¨¤ä¤·¥½¥ÐÃµË¬Ï¿¡×¡Û9ÇÕÌÜ¡ÖÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤¹µí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤òµá¤á¤Æ²Æì¤Ø¡ª¡×
º£²ó¤Ï²Æì¤Ç¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Þ¤ß¤ì¤Îµí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡ª
¡Ö¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡×¤ò¤³¤è¤Ê¤¯°¦¤¹¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¤¬¡¢Ì¾Å¹¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¹Í¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿Æî¹ñ¡¦²Æì¡ª¡¡²Æì¤ÎÌÍ¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö²Æì¥½¥Ð¡×¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢²Æì¤Ë¤â¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿ÆÈÆÃ¤Ç¤·¤¿¡ª
¡ö¡ö¡ö
¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê°Ê²¼¡¢Âí¡Ë¡¡¤¢¤Á¡Á¡£º£²ó¤Ï²Æì¤ËÍè¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½²Æì¥½¥Ð¤Î¤ªÅ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡ÆáÇÆ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖOKINAWA SOBA EIBUN¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
ÆáÇÆ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖOKINAWA SOBA EIBUN¡×¤µ¤ó¤Ø
Âí¡¡º£¡¢¸á¸å4»þ40Ê¬¡£Í¼Êý¤Ï¤¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¤±¤Ã¤³¤¦ÊÂ¤ó¤Ç¤ë¤·¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤è¡£¿Íµ¤Å¹¤Ê¤ó¤À¤Ê¡£
¡½¡½ËÍ¤é¤â¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
Âí¡¡¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¼¡£¤¨¤¨¤È¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡¡¤¢¤¢¡¢¤³¤ì¤À¡£¡Öµí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê1180±ß¡Ë¡¢¡Ö¿Éµí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¡×¡Ê1300±ß¡Ë¡¢¡Öµí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Þ¤ß¤ì¡×¡Ê1380±ß¡Ë¤«¡£¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤À¤ï¡£¤¸¤ã¤¢¡¢µí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Þ¤ß¤ì¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Âí¤µ¤ó¡¢ÊÉ¤Ë¡ÖÌ£ÊÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»È¤¤Êý¡×¤¬½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë»æ¤¬Ä¥¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Âí¡¡Ë¢À¹¤ËÅç¤È¤¦¤¬¤é¤·¤òÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¡Ö¥³¡¼¥ì¡¼¥°¥¹¡×¡¢µí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤È¤ÎÁêÀÈ´·²¤Î¡Ö²Æì¤½¤Ð»³Ü¥¡×¡¢¿Ý¤È¹á¤Ð¤·¤¤¥´¥Þ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥´¡¼¥Þ¡¼¥°¥¥¡¼¿Ý¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö²Æì¤½¤Ð¥³¥·¥ç¥¦¡×¤Ë¡ÖÍ®»Ò¸ÕÜ¥¡×¤«¡£¤³¤³¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ²Æì¤½¤Ð»³Ü¥¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¡£µí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤È¤ÎÁêÀ¤¬È´·²¤À¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤ë¤·¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¡¡¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡£µí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Þ¤ß¤ì¤Ç¤¹¡£
¡Öµí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Þ¤ß¤ì¡×¡Ê1380±ß¡Ë
Âí¡¡¤¦¤ï¤¡¡¢¤¹¤´¤¤¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤ÎÎÌ¤À¤ï¡£¤¤¤¿¤À¤¤Þ¡¼¤¹¡£Æù¤ÎÎÌ¤â¤¹¤´¤¤¤Í¡£¤â¤ä¤·¤â¤±¤Ã¤³¤¦Æþ¤Ã¤Æ¤ë¡£
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤ªÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤¿¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤¦¤ó¡£¤Þ¤º¡¢²Æì¥½¥Ð¤ÎÌÍ¤À¤«¤é¥ï¥·¥ï¥·¤·¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£
¡½¡½¤À¤·¤â¥«¥Ä¥ª¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡Åº¤¨¤Æ¤¢¤ë¥«¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¤òºñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤«¤ó¤¤Ä·Ï¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤¬²Ã¤ï¤ë¤Í¡£¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤È¥ì¥â¥ó¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¥Ù¥È¥Ê¥à¤Î¥Õ¥©¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦´¶³Ð¡£²Æì¥½¥Ð¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Ä®Ãæ²Ú¤Î¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ç¤â¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¡£
¥«¥Ã¥È¥ì¥â¥ó¤Ç¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤ò¥×¥é¥¹¡ª
¡½¡½¤Ê¤ó¤«¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌÍ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
Âí¡¡¤¢¤È¤µ¡¢¿ÉÌ£Á¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¾®»®¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢çÓ¤á¤Æ¤ß¤ë¤ÈÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¿©Æ²¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¨¤ÓÌ£Á¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£¤¬¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤òÌ£ÊÑ¤ÇÆþ¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
¡½¡½¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
Âí¡¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤ò¿©¤ÙÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤µ¡¢´ðËÜ¤ÏÆüËÜ¤Î¿©Æ²¤ÎÌ£¤Ç¡¢¤»¤¤¤¼¤¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Æ¤âÃæ²ÚÉ÷¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤òÍÏ¤«¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÀ¾¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£°ìµ¤¤ËÅìÆî¥¢¥¸¥¢¥â¡¼¥É¤ÎÉ÷Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¡£
¡½¡½¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤½¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
Âí¡¡¤³¤ì¤¬¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÏÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¤ªÅ¹¿ä¾©¤Ê¤ó¤À¤â¤ó¤Í¡£¤¸¤ã¤¢¡¢º£ÅÙ¤Ïµí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¤ÈÁêÀÈ´·²¤é¤·¤¤²Æì¤½¤Ð»³Ü¥¤òÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¤ª¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤³¤ì¤âÆþ¤ì¤Á¤ã¤ª¤¦¡£
¡½¡½¤ä¤Ã¤Ñ²Æì¤½¤Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡£
Âí¡¡¤½¤¦¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¦¤Þ¤¤¡£¤½¤í¤½¤í¿©¤Ù½ª¤ï¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌ£ÊÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÆþ¤ì¤¿¤«¤é¡¢ºÇ½é¤Î¤Ò¤È¸ý¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÌÌÇò¤¤¡£
¡½¡½¤Ç¤âÂí¤µ¤ó¡¢¤Þ¤À¥³¡¼¥ì¡¼¥°¥¹»È¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤è¡ª
Âí¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤Þ¤ÀÌ£ÊÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¤¦¤Á5Ê¬¤Î4¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¡¼¥×¤Îµí¤Î»é¤È³Æ¼ï¹áÌ£ÎÁ¤¬¤¢¤¤¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Î¥¹¡¼¥×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¦¤Þ¤¤¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤Ï¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤ë¤è¡£º£¡¢Å¹Ä¹¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤¢¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆáÇÆ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖOKINAWA SOBA EIBUN¡×¤µ¤ó¤Ø
¡½¡½¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡£......Âç¾æÉ×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª
Âí¡¡¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ªË»¤·¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¹Ä¹¤Î¶â¾ëÍµÂç¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¶â¾ë¤µ¤ó¡Ë¡¡¤¤¤¨¤¤¤¨¡£
Å¹Ä¹¤Î¶â¾ëÍµÂç¤µ¤ó¤È
Âí¡¡º£²ó¡¢µí¤â¤ä¤·¤½¤Ð¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Þ¤ß¤ì¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÈÆÃ¤Ê°ìÇÕ¤Ç¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£µíÆù¤â¤ä¤·ßÖ¤á¤¬¤Î¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ÎµíÆù¤Ï¤É¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤¹¤«¡©
¶â¾ë¤µ¤ó¡¡¸ª¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤¿¤ÀßÖ¤á¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡£
¶â¾ë¤µ¤ó¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¦¤ÁÆÈ¼«¤ÎÇÛ¹ç¤Î¥¿¥ì¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤À¤Î¤ò¤â¤ä¤·¤ÈßÖ¤á¤Æ¤Î¤»¤Æ¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡²Æì¥½¥Ð¤È¤¤¤¦¤È¥½¡¼¥¤È¤«¥Æ¥Ó¥Á¤È¤«ÆÚÆù¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤ÏµíÆù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¶â¾ë¤µ¤ó¡¡¤Ï¤¤¡£²Æì¥½¥Ð¤ÇµíÆù¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âí¡¡²Æì¥½¥Ð¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ëÎÁÍý¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶â¾ë¤µ¤ó¡¡²Æì¥½¥Ð¤ÏÍ¥¤·¤¤¤À¤·¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬Íø¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢¤¦¤Á¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¤¤¤í¤¤¤í»îºî¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¼²Æì¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÅ¹¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶â¾ë¤µ¤ó¡¡¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬²Æì¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¥é¡¼¥á¥ó¤äÆüËÜ¥½¥Ð¤Ï³¤³°¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢²Æì¥½¥Ð¤Ï¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤¬³¤³°¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Çº£¤Ï¡¢³¤³°¤ÇÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢µÕ¤Ë¸À¤¦¤È³¤³°¤Î¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë²Æì¥½¥Ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢ËÍ¤ÎµíÆù¤â¤ä¤·¤½¤Ð¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¨¤ÓÌ£Á¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÌ£ÊÑ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¶â¾ë¤µ¤ó¡¡¤¢¤ì¤Ï¡Ö¥é¥Ö¥Ñ¥¯¥½¡¼¥¹¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥Ö¤ä¹áÌ£ÌîºÚ¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æºî¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤Ê¤É¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤Ë¤È¤Æ¤â¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
Âí¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¤À¤«¤é¥ì¥â¥ó½Á¤È°ì½ï¤Ë²Ã¤¨¤¿¤éÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¶â¾ë¤µ¤ó¡¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Âí¡¡¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ï³¤³°¤«¤é¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢³¤³°¿Ê½Ð¤â¤¹¤°¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤â½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤µ¤ó¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢ËÍ¤é³¤³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÆ²¡¹¤È¼èºà¤Ë¹Ô¤±¤Þ¤¹¤ó¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶â¾ë¤µ¤ó¡¡¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆáÇÆ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖOKINAWA SOBA EIBUN¡×¤µ¤ó¤Ø
¡ö¡ö¡ö
¢£OKINAWA SOBA EIBUN¡¡
²Æì¸©ÆáÇÆ»ÔÔä²°1-5-14¡¡
098-914-3882¡¡
¢¨±Ä¶ÈÆü»þ¡¢¥á¥Ë¥å¡¼¡¢²Á³Ê¤Ê¤É¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¡
¢¨¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤Ï³Ö¹æ¤Ç·ÇºÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡¡
¢¨¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤ä¤·¥½¥Ð¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ï¡Úmoemoyashisoba@gmail.com¡Û¤Þ¤Ç¡¡
¢£¥Ô¥¨¡¼¥ëÂí¡Ê¤Ô¤¨¡¼¤ë¡¦¤¿¤¡Ë¡¡
1967Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡£
¡ÖÌµÂÌ¤³¤½Êõ¤Ê¤ê¡×¤¬¿®¾ò¡£¹¥Êª¤Ï¤â¤ä¤·¥½¥Ð¡£¡¡
¸ø¼°Instagram¡Ú@pierre_taki¡Û¡¡
»£±Æ¡¿SZB¡¢ÎëÌÚµ®¹¨¡¡¹½À®¡¿TAKA-HO