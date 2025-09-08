【MLB】オリオールズ2ー5ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルティモア）

【映像】大谷、理解不能弾→菅野智之が“混乱”

9月7日（日本時間9月8日）に行われたボルティモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平に豪快な先頭打者弾を浴びたオリオールズの菅野智之が、マウンド上で思わず首をかしげた場面が話題となっている。

1回表に迎えた1番・大谷の第1打席。この打席で大谷は、オリオールズ先発の菅野に対し、初球、外角に外した152km/hの直球を見送り、カウント1-0とすると、続く2球目、外角高めわずかに高く外れるボール球、151km/hのシンカーをやや強引に打ちに行くことに。すると打球は快音を響かせながら、センターの右に向って一直線。前日に起きた“悪夢のサヨナラ負け”から漂う嫌なムードを吹き飛ばすかのような豪快な一発で、試合開始早々、ドジャースに先制点をもたらすことに。すると、こうした大谷の打撃がよほど想定外のものであったのか、打たれた菅野はマウンド上で首をかしげ、不思議そうな表情を見せることとなった。

打球速度109.8マイル（約176.70km/h）、飛距離411フィート（約125.273ｍ）と、ボール球を打ちにいったアーチであるにもかかわらず、文句なしの一発となった大谷の47号と菅野のリアクションにファンからは「混乱してる」「そりゃビビる」「ドン引きやん」「いきなりだもんな」「まさかあのコースを」といった様々な反響が巻き起こることに。

菅野といえば、その完璧すぎる制球と、多彩な変化球を中心とした“ベテランらしい組み立て”で、MLB1年目にして既に2桁勝利をマークしているが、この一発はわずか2球で勝負あり。菅野が得意とする勝負に持ち込ませず、若いカウントから打ちにいったことが奏功した一発となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）