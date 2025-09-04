¡ÖÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¡×¿Íµ¤³ÊÆ®²È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµëÎÁÊ§¤¨¤º¡È¥Ð¥¤¥È¡É¤â¡Ö¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿²¶¤Î¡Ä¡×
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖBreakingDown¡Ê¥Ö¥ì¥¤¥¥ó¥°¥À¥¦¥ó¡áBD¡Ë¡×¤Î¿Íµ¤Áª¼ê¡¢¥¸¥ç¥ê¡¼¡Ê28¡Ë¤¬4Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎµëÎÁ¤òÊ§¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É·ÐºÑÅª¤Ëº¤µç¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¸¥ç¥ê¡¼¤ÏÀè·î24Æü¤Ë¡ÖÁ´¤Æ¼º¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö3318±ß¡×¤È»Ä¹â¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿ÂåÉ½¸ýºÂ¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼²èÁü¤ò¸ø³«¡£¤½¤Î¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú»Ä¹â¡Ý560,000±ß¡Û·îËö¤Î»ÙÊ§¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æº£¤³¤ì¡×¤È¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÊó¹ð¡£²¿¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö¼º¤¦¤â¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¿Í¤ÏºÇ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤ÃíÌÜ¤âÍá¤Ó¤¿¡£Ì´¤òÄÉ¤¦¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÄÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢°¤¤Âç¿Í¤ÎÏÃ¡¢¤¤¤º¤ìYouTube¤ÇÏÃ¤½¤¦¤«¡×¤È°ÕÌ£¿¼¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¡Ú»Ä¹â¡Ý¢®1,250,000¡ÛYouTube¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤ÎµëÎÁ¤Þ¤Ç¤âÌ¤Ê§¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¼Õºá¡£¡Ö¤À¤«¤éº£Ãë¤Ï¸½¾ì¡¢Ìë¤Ï³ÊÆ®µ»¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤È¶âºö¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö²Ï¸¶¼ÒÄ¹¤¬¤½¤ó¤Ê¤É¤óÄì¤ËÍî¤Á¤¿²¶¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢¥¹¥¥Þ¥Ð¥¤¥È¥¢¥×¥ê¡Ö¥Í¥¯¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¡×¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡¢¼«¿È¤È¤Î1Ê¬´Ö¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¤ò¾Ò²ð¡£¡Ö¤À¤«¤éº£²ó¥Í¥¯¥¹¥È¥ì¥Ù¥ë¤Î°Ù¤Ë²¶¤ÏÆ®¤¦¡¡¤µ¤¡¡¢¤·¤Ð¤¤¿¤¤¤ä¤ÄÍè¤¤¤è¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£