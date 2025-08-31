¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤ÈÄÌÊó ¹ñÆ»49¹æ±è¤¤¤ÎÂÔÈò½ê¤Ç50~60Âå¤ÎÃËÀ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì»àË´¡Ô¿·³ã¡Õ
31Æü¡¢°¤²ìÄ®¤Î¹ñÆ»49¹æÀþ±è¤¤¤ÎÂÔÈò½ê¤Ç¡¢50Âå¤«¤é60Âå¤¯¤é¤¤¤ÎÃËÀ¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È31Æü¸áÁ°5»þÈ¾Á°¡¢¼Ö¤Ç¸½¾ì¤òÄÌ¤ê¤«¤«¤Ã¤¿¿Í¤«¤é¡Ö¿Í¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¤È·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶î¤±ÉÕ¤±¤¿¾ÃËÉ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¤¬¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃËÀ¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤ÏÁ´¿È¤Ë¤ä¤±¤É¤òÉé¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¥³¥ó¥¯¥êー¥È¤ÎÃÏÌÌ¤Î¾å¤Ë¶Ä¸þ¤±¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤ä¤±¤É°Ê³°¤Î³°½ý¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤ÏÃËÀ¤Î¿È¸µ¤ä»à°ø¤Ê¤É¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£