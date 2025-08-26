TOBE所属のアイドルグループ『Number_i』の平野紫耀の弟で、俳優や実業家の平野莉玖が8月25日にInstagramを更新。ストーリーズで、主演を予定していた映画にまつわるトラブルを報告した。ことの経緯をスポーツ紙記者が語る。

「莉玖さんは囲碁を取り上げた映画『センティエントゲーム』の主演を務めると発表されていましたが、撮影開始以降にスケジュールの遅延などが発生。莉玖さんの知らない間に、新たに俳優の長野凌大さんが主演を務めることに。莉玖さんのオフィシャルサイトでは降板の報告とともに《担当プロデューサーより事務所に一切説明もなく、主演から降板し別の方が主演を務めることになっていた事実を、事前の説明がないまま知るに至りました》と綴られています」

莉玖のInstagramアカウントでは、《今回の件ですごく悔しい思いをしましたし1番は皆さんを悲しませてしまうという事で今までにない憤りを感じています》と、より踏み込んだ表現が見られる。

まさかの映画の主演降板トラブルにネット上ではさまざまな声が集まっている。

《平野紫耀の弟って言えば注目集められると思ったけど平野紫耀は平野紫耀だから人気なのであって別物。安易な考えでキャスティングした制作陣が悪いしシンプルに弟さんがかわいそう》

《さすがにこれは理不尽すぎる。自分はこの人のファンじゃないけど主演を降板させるのはちょっとおかしいし、説明がないのはもっとおかしい》

こうした声が聞かれる理由を芸能プロ関係者が指摘する。

「今回のトラブルは現段階では莉玖さん側の見解のみが発表されている状態ですから、双方の言い分を把握しなければ真相はわかりませんが、ネットの指摘にある通り、莉玖さんが“平野紫耀の弟"の話題性ありきでキャスティングされた可能性は十分あります。

また、長野さんの名前を出してのエキストラ募集がすでに3月に行われていたようなので、事務所の発表のように、8月のこの段階まで制作陣から一切説明がなかったのだとしたら問題だと思います。この映画では主演の莉玖さんだけでなく、ヒロインも出演者の交代が見られますし、制作側のなんらかの“ゴタゴタ”に巻き込まれてしまった形なのかもしれません」

莉玖はラッパー、ダンサーなどのアーティスト活動のほか、ファッションブランドを手がけるなどマルチに活躍している。決して“平野紫耀の弟"だけの存在ではない。

今回のトラブルを跳ね返す活躍に期待したいところだ。