ブリスベン（ＣＮＮ）オーストラリアは、同国の情報機関が国内で起きた反ユダヤ主義的な襲撃事件にイランが関与していたことを確認したとして、キャンベラに駐在するイラン大使を国外追放すると発表した。

アルバニージー首相は記者会見で、保安情報局（ＡＳＩＯ）が、シドニーのユダヤ人経営者のレストランとメルボルンのシナゴーグ（ユダヤ教の礼拝所）を狙った昨年の放火事件２件について、イラン革命防衛隊（ＩＲＧＣ）が関与している可能性を指摘したと説明した。

「これは外国の国家がオーストラリア国内で仕組んだ極めて異常かつ危険な侵略行為だ」とアルバニージー首相は語った。

イランのアハマド・サデギ駐豪大使と３人の外交官に対して７日以内に国外退去するよう命じたという。第２次世界大戦以降、オーストラリアが外国の大使を追放するのは初めてとなる。

オーストラリアはまた、在イラン大使館の業務を停止し、現地にいる自国民に国外退避を勧告した。

アルバニージー首相は、イラン国内の反体制運動の弾圧や中東各地での民兵組織支援に関与するＩＲＧＣを「テロ組織」として指定すると発表した。米国は２０１９年にＩＲＧＣをテロ組織に指定している。

「オーストラリア国民が望んでいるのは二つ。中東での殺戮（さつりく）を止めるということと、もう一つは中東の紛争を国内に持ち込んでほしくないということだ。イランはまさにそれを求めてきた」と同首相は述べた。

ＡＳＩＯのバージェス長官は、国内での反ユダヤ主義的な襲撃について、ＩＲＧＣの指示を受け「多層的な」仲介役によって実行されたと述べた。

在キャンベラ・イラン大使館はコメント要請に応じなかった。