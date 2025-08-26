「BTS」Vさんが始球式に登場

【MLB】ドジャース - レッズ（日本時間26日・ロサンゼルス）

アジアのスターを一目見ようとドジャースタジアムは試合前から熱気に包まれた。人気グループ「BTS」のVさんが、25日（日本時間26日）に行われたドジャース-レッズ戦の始球式に登場。試合前には球場に大行列ができる盛り上がりに「すごいなぁ」「こんなにたくさんの人が……感動」とSNSも騒然となった。

「テテ」の愛称で親しまれるVさんは、背番号が7、名前がVとデザインされたドジャースのユニホームで始球式に登場。捕手役を務めた山本由伸投手に見事なノーバウンド投球を届けると、スタンドからは大きな拍手が送られた。

Vさんは始球式前にはドジャースベンチで大谷翔平投手とハグを交わし記念撮影。タイラー・グラスノー投手からはボールの握りなどのレクチャーも受けるなど準備を重ね、見事に大役を全うした。

MLB公式X（旧ツイッター）は、試合前のドジャースタジアムの様子を動画で投稿するなど、米メディアも異様な盛り上がりに注目。ファンからも「行列がやばすぎる」「Vと大谷さんを同時に観れる貴重な機会」「たくさん並んでる〜」「めっちゃイケメンやな」「仕事ができん」「メロメロにされた」のコメントが飛び交い、Vさんが生み出した“光景”に驚いていた。（Full-Count編集部）