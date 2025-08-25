笹崎里菜アナ、中丸雄一との夫婦喧嘩明かす「日々のことなんですけど…」
【モデルプレス＝2025/08/25】フリーアナウンサーの笹崎里菜が、2025年8月24日放送のフジテレビ系バラエティー番組「突然ですが占ってもいいですか？」（毎週日曜よる12時55分〜）に出演。夫で元KAT-TUNの中丸雄一との夫婦関係について明かした。
【写真】笹崎里菜アナ＆中丸雄一の出会い回顧した人気芸能人
この日の放送では、中丸との夫婦喧嘩が話題にのぼった。笹崎アナは「『なんで食器片づけてないの？』とか本当に（原因は）日々のことなんですけど」と言い合いは日常の些細なことがきっかけで起こると告白。「わーっと言って、わーっと終わる感じ」と感情的に伝えて、そのまま落ち着くことが多いと話した。
また、2023年末に日本テレビを退社した笹崎アナは「気疲れがすごすぎて、意外と感じていないところでストレス感じていたんだなってことが多すぎて」と回顧。「考えなくてもいいものから抜け出せたっていうのが本当に良かった」と会社を辞めて良かったことを明かした。さらに、フリーになったことを機に活動の幅を広げることを考えているそうで、「NGないです、私！」と宣言。一方で、中丸の話題もOKなのか尋ねられると、「そこですよね…」と笑顔で言葉をにごしていた。
笹崎アナは、2023年いっぱいで日本テレビを退社。2024年1月16日に、中丸との結婚を発表し、現在はフリーアナウンサーとして活動している。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆笹崎里菜アナ、中丸雄一との夫婦喧嘩明かす
◆笹崎里菜アナ「NGなし」宣言
