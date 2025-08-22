「デイリースポーツ杯争奪 第４０回オールニッポン選抜戦」（２２日、びわこ）

圧倒的人気に応えて１号艇の吉田裕平（２８）＝愛知・１１７期・Ａ１＝がイン逃げを決めて、自身２回目となる完全優勝を飾った。これが今年４回目、通算で１６回目の優勝。２着には古賀繁輝（佐賀）、３着には地元の谷川祐一（滋賀）が入った。

全員が１艇身残しのコンマ１３〜１９辺りのＳ（スタート）を決める中で、吉田はインからコンマ０６。スリットの段階で圧勝だった。そのまま１Ｍを先マイすると、さらに２着以下を引き離すぶっちぎり。圧倒的なパワーで昨年７月のとこなめ一般戦以来となる２回目の完全Ｖを達成した。「うれしいです。６コースで２回勝っての完全Ｖなので、自信になります」と胸を張った。

これで今年４回目の優勝。「来年の（ＳＧ）ボートレースクラシックの開催は（地元の）蒲郡なので、何としても権利を取りたい」と、最低でもあと２回の優勝がノルマになりそうだ。ただ「この後は記念のあっせんばかりで一般戦がない」という大きな壁がある。「この優勝を自信に、記念を一つ勝つつもりでいきます」と、ここからは一つ上のレベルでの戦いに思いをはせた。次節は若松でのＳＧ・ボートレースメモリアル（２６〜３１日）だ。