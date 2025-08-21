「今日好き」「シャッフルアイランド」ほか“恋リア”出演者集結「ABEMA夏の恋リア祭2025」放送決定
【モデルプレス＝2025/08/21】「ABEMA（アベマ）」では、9月4日よる9時より特別番組『ABEMA夏の恋リア祭2025』を放送決定。『今日、好きになりました。』シリーズや、『シャッフルアイランド』シリーズなどのABEMAオリジナル人気リアリティーショーの参加メンバーが集結する。
『ABEMA夏の恋リア祭2025』には、ABEMAオリジナル人気リアリティーショーの参加メンバーが集結。ティーンを中心に絶大な人気を誇る『今日、好きになりました。』シリーズより、古園井寧々、田仲埜愛の2人、圧倒的肉体美を誇る男女の恋愛模様が話題の『シャッフルアイランド』シリーズより、もも（伊藤桃々）、なつみ（羽柴なつみ）の2人が登場。
また、番組内でカップル成立し、2025年7月に結婚を発表し注目を集めたSHUN＆さゆり（上原沙弓理）、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ』より河村美咲、河野泰佑の2人、“爆モテ”人生を送る恋愛強者たちによるハイクラスな恋の駆け引きが話題となった『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』より谷岡美沙紀が出演する。
「ABEMA」リアリティーショーのスタジオMCを務めるアンミカ、お笑いコンビ・ニューヨークの屋敷裕政が本番組のMCも務め、出演陣とともに今だから話せる番組の本音やマル秘トークを届ける。本番組にてMCを務めるアンミカは「恋リア大好きな芸能人たちのトーク聞きながら『せやねん！せやねん！』って一緒に喋りたくなる番組になっていると思います」と話し、屋敷は「スタジオも大盛り上がりで、スポーツバーみたいになっていましたね。（笑）」とコメントを寄せている。
さらに、スタジオには、「ABEMA」リアリティーショー好き芸能人のヘラヘラ三銃士・ありしゃん、生田衣梨奈、池田直人（レインボー）、磯山さやか、柏木由紀、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、ネルソンズ・岸健之助、和田まんじゅう、西野未姫、はんなみいな、堀未央奈、盛山晋太郎（見取り図）、ヤジマリー。（スカチャン）、ゆきぽよも登場し、各番組の名シーンを語り尽くす。（modelpress編集部）
【プレゼンター】
ありしゃん（ヘラヘラ三銃士）、生田衣梨奈、池田直人（レインボー）、磯山さやか、柏木由紀、金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、岸健之助（ネルソンズ）、西野未姫、はんなみいな、堀未央奈、盛山晋太郎（見取り図）、ヤジマリー。（スカチャン）、ゆきぽよ、和田まんじゅう（ネルソンズ）
【出演】
『今日、好きになりました。』：古園井寧々、田仲埜愛
『シャッフルアイランド』：伊藤桃々、上原沙弓理、SHUN、羽柴なつみ
『ガールオアレディ』：河村美咲、河野泰佑
『ラブキャッチャージャパン』、『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』：谷岡美沙紀
『ラブパワーキングダム〜恋愛強者選挙〜』：瀧山あかね
