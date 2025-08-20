【GUの1,000円台パンツ】が優秀！ 40・50代の1軍候補♡「サマ見えコーデ」

大人女性のデイリーコーデをおしゃれに見せるポイントはシルエットにあるかも。すっきりとした縦ラインを強調できるパンツがあれば、シンプルな着こなしでもサマ見えを狙えそう。そこで今回注目したのは【GU（ジーユー）】で見つけた、美シルエットのワイドパンツ。GUスタッフさんのおしゃれな着こなしとともにご紹介します。今ならお値下げ価格でゲットできるので、ぜひ早めにチェックしてみて。

ワントーンの上品リラックススタイル

【GU】「ベルテッドワイドパンツ」\1,490（税込・セール価格）

今回注目したパンツは、タック入りでゆとりのある腰まわりとワイドシルエットが特徴。脚のラインを自然にカバーしながらサマ見えが狙えます。スタッフのNatsukiさんはナチュラルカラーのワイドパンツに、同系色のリブニットを合わせたワントーンコーデを提案。やわらかな色味で統一することで、女性らしい雰囲気に。パンツ付属のベルトを使ってウエストマークして、メリハリをつけるのがきれいに見せるポイントです。

オーバーシルエットでこなれ感アップ

こちらは色違いのベージュを着用。爽やかなブルーのオーバーシャツを合わせれば、ハンサムコーデが完成。ワイドパンツ × オーバーシャツの組み合わせでもすっきり見えるのは、程よい肌見せと縦ラインをしっかり意識できているからこそ。ワイドパンツのまっすぐなアウトラインと、ボタンを開けたシャツが作る抜け感が絶妙におしゃれな着こなしです。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M