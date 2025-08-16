アポロ１１号の乗組員が月の裏側で目撃したように、月面は「ダイダロス」のようなクレーターで覆われている/NASA

（ＣＮＮ）小惑星「２０２４ ＹＲ４」は見えない位置に飛び去ったものの、依然として科学者の頭から離れていない。

「２０２４ ＹＲ４」はビルほどの大きさの天体で、当初は地球に衝突する可能性があると見られていた。現在は、太陽周回軌道上の望遠鏡では観測不可能な位置を移動中だ。しかし、ＹＲ４が再び見える位置に戻ってくるのを科学者が待つ間、その軌道は修正され、今度は月に衝突する可能性に注目が集まっている。

２０２４年末に発見されたＹＲ４は当初、３２年１２月２２日までに地球と衝突する恐れがあると見られていた。衝突の確率は観測のたびに変化し、今年２月にはピークとなる３．１％を記録。観測史上最も危険な小惑星になった。

天文学者が ＹＲ４のサイズや軌道を絞り込むうえで重要な役割を果たしたのが、地上望遠鏡や宇宙望遠鏡だ。より正確な測定を行った結果、最終的に地球衝突の可能性を排除することができた。

米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）によると、ＹＲ４が見えなくなる前の６月上旬に行われた観測により、７年後のＹＲ４の位置に関する天文学者の知見は２０％近く向上したという。

このデータによると、地球との直接衝突は回避されても、ＹＲが３２年後半に月に衝突して脅威を及ぼす可能性は残る。衝突が起きれば、人類は希少な観測機会を得ることになるが、細かい月の物質が地球に飛来する可能性もある。

万一ＹＲ４が月に衝突しても地球に大きな物理的危険はないが、その時点で月面にいる宇宙飛行士やインフラは危険にさらされる可能性がある。航法や通信など、生活に不可欠な側面のスムーズな運用を支える地球周回衛星にも危険が及びかねない。

低軌道上の宇宙探査機も破片の進路に入る可能性があるが、国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に関して言えば、衝突の可能性が指摘される時期より前に軌道離脱する予定だ。

当初、ＹＲ４は「惑星防衛」という重要な研究の必要性を示す事例と目されていた。惑星防衛研究では小惑星の発見と追跡を行い、どの小惑星に地球衝突の可能性があるかを判断する。いま天文学者の間では、ＹＲ４の存在によってこの研究分野が扱うリスクの範囲が再定義を迫られ、研究対象を拡大して、月へ向かう可能性を秘めた小惑星も監視に含める必要が出てくるかもしれないとの声が出ている。

「もしかしたら、防御の盾をもう少し遠くまで展開する必要があるのかもしれない。我々はそのことに気づき始めている」。そう語るのは、カナダのウェスタン・オンタリオ大学で天文学と物理学を研究するポール・ウィーガート教授だ。「現在は地球からやや離れた場所にも守る価値のある物が存在するので、できれば我々の視野を少し広げ、そうしたものも視野に入れていきたい」

現状、研究者たちはＹＲ４の月衝突によって生じうる混乱の規模や、それを軽減する策が何かあるかを見極めているところだ。

「シティーキラー」が月へ

脅威となるこの岩塊は、天文学の強力な観測機器の数々をもってしても、小さな光の点にしか見えない。稼働中の宇宙望遠鏡で最も強力なジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使った今年３月の観測によると、実際には、ＹＲ４の直径は６０メートルほどである可能性が高い。

ウェッブ望遠鏡でＹＲ４を観測したマサチューセッツ工科大学（ＭＩＴ）のジュリアン・デ・ウィット准教授（惑星科学）は、「大きさはエネルギーに等しい」と説明。「ＹＲ４の大きさを知ることで、爆発がどれほどの大きさになりうるか理解できた」と振り返る。

米ジョンズ・ホプキンス大学応用物理研究所の惑星天文学者、アンディ・リブキン氏によると、天文学者は「惑星キラー」に分類される地球近傍小惑星の大半をすでに発見したと考えている。惑星キラーとは、文明に終わりをもたらす可能性を秘めた直径１キロ以上の宇宙の岩を指す。６６００万年前に地球に衝突し恐竜を絶滅させた「惑星キラー」は、直径およそ１０キロだったと推定されている。

発見後に俗に「シティーキラー」と呼ばれるようになったＹＲ４のような比較的小さな小惑星でも、地球に衝突すれば地域一帯を壊滅させる可能性がある。ＮＡＳＡによると、直径１４０メートル超１キロ未満の地球近傍天体（より広い範囲を破壊する可能性がある）の場合、特定されているのは４割ほどだという。

しかしウィーガート氏によれば、天文学者はいまだかつて、これほどの規模の衝突が月で起こるのをリアルタイムで観測したことはない。ＹＲ４が見えなくなる前の６月３日に行われた最後の観測では、月衝突の確率が４．３％に上ることが判明した。これは低い確率とはいえ、その場合に起こりうるシナリオを科学者が検討するには十分な数字だった。

目を見張る流星群が発生か、危険も

初期段階の計算では、衝突は地球から見える月の表側で起きる可能性が最も高い。

ウェッブ望遠鏡によるＹＲ４の調査を主導してきたリブキン氏は、「ＹＲ４は非常に暗く小さい。このため我々はジームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡を使うことで、地上から観測するよりも長い期間、位置を測定することに成功した」「そのおかげで、我々はＹＲ４の軌道をはるかに正確に算出できるようになった。今ではＹＲ４が将来どこに向かうか、向かわないかを高い精度で把握できている」と話す。

ウィーガート氏によれば、衝突によって数秒間、肉眼で見えるほど明るい閃光（せんこう）が発生する可能性もある。ウィーガート氏が筆頭著者を務めた論文は米天文学会の学術誌に最近提出され、月衝突の可能性について分析している。

衝突が起きた場合、月に推定１キロの幅のクレーターを形成する可能性があると、ウィーガート氏は指摘。リブキン氏の補足によれば、これはアリゾナ州のメテオクレーターに匹敵する大きさだという。ウィーガート氏の研究のモデリングによれば、月への衝突としてはここ５０００年で最大規模になるとみられ、月の岩石や塵（ちり）を最大１億キロ分放出する可能性がある。

数十センチ程度の大きさの破片でも、月にいるかもしれない宇宙飛行士や、研究や居住を目的に建設された構造物にとっては脅威になり得ると、ウィーガート氏は話す。月には大気がないため、衝突で生じた破片は月面の広い範囲に飛び散る可能性があるとも言い添えた。

ＮＡＳＡによれば、地球から月までの距離は平均３８万４４００キロ。

破片は信じられないほど高速で移動するため、小惑星の衝突から数日〜数カ月で大きめの砂粒ほどのサイズ（０．１〜１０ミリ）の月物質が地球に到達し、目を引く激しい流星群を生み出す可能性もあるという。

「地上の人には全く危険がない」とウィーガート氏。「大きな岩、あるいは角砂糖以上の大きさの物が飛来するとは考えていない。地球の大気が良い具合に我々を守ってくれるだろう。ただ、弾丸を上回る移動速度になることから、人工衛星に衝突した場合、一定の損傷を引き起こす可能性はある」と指摘する。

ただし米セントルイス・ワシントン大学によれば、地球に到達する月の破片全てがこれほど小さいわけではなく、衝突の角度やタイプによっても左右される。宇宙の岩は何百万年にもわたって月面に衝突しており、この結果、地球上では様々な大きさの月隕石（いんせき）が発見されている。