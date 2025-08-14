やっぱり“楽ちん”一択！【ワークマン】軽くて優秀♡「ニットサンダル」
サンダルは楽ちんさにこだわりたい！ そんな人におすすめしたいのが【ワークマン】で見つけたニットサンダルです。軽量設計にニット素材ならではのフィット感で、たくさん歩く日にも頼りになりそう。今回はそんなイチオシのサンダルにフォーカスします。
軽量設計 & 甲をホールドして歩行が楽ちん！？
【ワークマン】「レディース クロスストラップニットサンダル」\2,300（税込）
クロスストラップが甲を包み込むようにホールドし、サンダルでありながらも安定感が期待できる一足。「Mサイズで片足約185g」（公式サイトより）という軽量設計で、デイリー使いにもぴったりの快適さがありそうです。さらに、サイズ調整可能なかかとベルトと、クッション性のあるソールも頼もしいポイント。
スマートな見た目であらゆるテイストにマッチ
程よいボリュームソールでトレンド感はキープしつつ、ゴツすぎないスマートなシルエットがこのサンダルの魅力。フェミニンにもカジュアルにも寄せやすいから、どんなコーデにもすっとなじみそうです。パンツ合わせでラフに履くのはもちろん、スカートやワンピースなどの甘めコーデにもマッチ。ブラック・ベージュ・グレー・ターコイズの4色展開で、自分好みのカラーを探しやすいのも◎
Writer：Anne.M