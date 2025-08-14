やっぱり“楽ちん”一択！【ワークマン】軽くて優秀♡「ニットサンダル」

サンダルは楽ちんさにこだわりたい！ そんな人におすすめしたいのが【ワークマン】で見つけたニットサンダルです。軽量設計にニット素材ならではのフィット感で、たくさん歩く日にも頼りになりそう。今回はそんなイチオシのサンダルにフォーカスします。

軽量設計 & 甲をホールドして歩行が楽ちん！？

【ワークマン】「レディース クロスストラップニットサンダル」\2,300（税込）

クロスストラップが甲を包み込むようにホールドし、サンダルでありながらも安定感が期待できる一足。「Mサイズで片足約185g」（公式サイトより）という軽量設計で、デイリー使いにもぴったりの快適さがありそうです。さらに、サイズ調整可能なかかとベルトと、クッション性のあるソールも頼もしいポイント。

スマートな見た目であらゆるテイストにマッチ

程よいボリュームソールでトレンド感はキープしつつ、ゴツすぎないスマートなシルエットがこのサンダルの魅力。フェミニンにもカジュアルにも寄せやすいから、どんなコーデにもすっとなじみそうです。パンツ合わせでラフに履くのはもちろん、スカートやワンピースなどの甘めコーデにもマッチ。ブラック・ベージュ・グレー・ターコイズの4色展開で、自分好みのカラーを探しやすいのも◎

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M