「一目惚れして購入！」【セリア】出会えたら即カゴIN！「110円バッグ」

毎日のちょっとしたお出かけやサブバッグに便利なのが、プチプラで手に入る【セリア】のバッグ。\110（税込）とは思えないデザイン性と実用性で、見つけたら思わず即買いしてしまいそうなアイテムが揃っています。今回は、一目惚れ必至の可愛さと使いやすさを兼ね備えた「110円バッグ」を厳選してご紹介。お気に入りの一点を見つけてみて！

柔らかな色合いが可愛い！ ストライプトート

【セリア】「舟形トートバッグ ストライプ柄」\110（税込）

ピンクやミントグリーンを基調にした、やさしい色合いが目を引くストライプ柄のトートバッグ。柔らかくて軽い生地感だから持ち運びやすく、ちょっとしたお出かけやサブバッグとしても活躍します。持ち手の付け根はループ状になっており、お気に入りのチャームなどを付けられるのも嬉しいポイント。プチプラながら可愛らしいデザインで、持つだけで気分も上がりそうです。

シマエナガのイラストに癒されるプリントバッグ

【セリア】「ミニトートバッグ シマエナガ」\110（税込）

@ftn_picsレポーターとも*さんが「つぶらな瞳のシマエナガに惹かれて、購入してしまいました！」と話すプリントバッグ。ふんわりとしたタッチで描かれたシマエナガと、やさしいベージュカラーの組み合わせが心をくすぐります。コットン素材のしっかりとした生地感で、多少の重さにも耐えられそう。見るたびにほっこり癒されるデザインが、日常にやさしいアクセントを添えてくれます。

シンプルで使いやすいネイビートート

【セリア】「トートバッグ」\110（税込）

落ち着いたネイビーカラーとシンプルなデザインが魅力のトートバッグ。麻のような手触りとほどよい透け感に、レーヨンの柔らかさも感じられる小ぶりなサイズです。マチは約9cmあり、見た目以上の収納力が期待できそう。小さく折りたためるため、デイリー使いはもちろん、バッグに常備したり、旅先でも活躍してくれます。

ナチュラル感たっぷり！ おしゃれなメッシュトート

【セリア】「トートバッグ 片面メッシュタイプ」\110（税込）

軽やかなメッシュ素材とオフホワイトカラーが、ナチュラルな雰囲気を漂わせるトートバッグ。片面がメッシュになったおしゃれなデザインが魅力です。肩掛けできる長めの持ち手 & A4もすっきり収まるサイズで、書類の持ち運びにも活躍してくれそう。

