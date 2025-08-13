¡Ö¥Ñ¥¯¥ê¤«¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤«¡©¡×YOSHIKI¤Î¶ì¸À¤Ë»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡½¡½¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù·àÃæ²Î¤¬Ìä¤¦¡ÈÅðºî¡É¤È¡È·É°Õ¡É¤Î¶³¦Àþ
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î·àÃæ²Î¡ÖHunting Soul¡×¤¬X JAPAN¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢YOSHIKI¤¬X¤Ç¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿ÁûÆ°¤¬ÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÍÊ¸î¤ÈÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢ÌäÂê¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡È¥Ñ¥¯¥ê¡É¤Ê¤Î¤«¡È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¡É¤Ê¤Î¤«¡½¡½¤½¤Î°ã¤¤¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢¡¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù·àÃæ²Î¤¬ÊªµÄ¡¢YOSHIKI¤¬Ãøºî¸¢¿¯³²¤ò¼¨º¶
¥¢¥Ë¥á¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤Î·àÃæ²Î¡ÖHunting Soul¡×¤¬¡¢X JAPAN¤Î³Ú¶Ê¤È¤ÎÃøºî¸¢¿¯³²¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ÈÊÛ¸î»Î¤«¤éÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿YOSHIKI¡£ºÇ½é¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤«¤é»öÁ°¤Ë¼«¿È¤ËÏÃ¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë°ÛµÄ¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¶ÊÃæ¤Ç¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Åª¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¢¥Þ¡¼¥Æ¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó¤«¤éX JAPAN¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È±þ¤¸¡¢ÂÖÅÙ¤ÏÆð²½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢X JAPAN¤Î³Ú¶Ê¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¥½¥Ë¡¼¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¤È¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ç¶á¡¹ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢Á°¸þ¤¤Ë²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤à¡¢¤È¤·¤Æ¡¢YOSHIKI¼«¤éÌ·¤ò¼ý¤á¤ë·Á¤Ç»öÂÖ¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿³Ê¹¥¤Ç¤¹¡£
¢¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤È¡Ö´ï¤¬¾®¤µ¤¤¡×È¯¸À¤ÎÇÈÌæ
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë·Á¤Ç¥¢¥Ë¥á¥µ¥¤¥É¤Î¥Ñ¥¯¥ê¤òÆ÷¤ï¤»¤ÆÌäÂê¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ë¡¢µ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Öµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î¸ý¤Ç¸À¤¨¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤Î¼ã¼Ô¤ËX JAPAN¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢YOSHIKI¤Ï´ï¤¬¾®¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÄËÎõ¤ÊÈãÈ½¥³¥á¥ó¥È¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡ÖHunting Soul¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¥ê¤È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¸¡¾Ú¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ê¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¡¢¼Ì·Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÃéÀ¿¿´¤ÇX JAPAN¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Çºî¤é¤ì¤¿²»³Ú¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ñ¥¯¥ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥Ñ¥¯¥ê¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·È½ÌÀ¤·¤Å¤é¤¤·Á¤ò¼è¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶Ê¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Ä¤Ê¤®¤ÎÉôÊ¬¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤È¤«¡¢1¾®Àá¤À¤±¥á¥í¥Ç¥£¤È¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë¥³¥Ô¥Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÙÉô¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¶Ê¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¡ÈÅð¤à¡É¤³¤È¤¬¥Ñ¥¯¥ê¤È¸À¤¦¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ï¡È¸«¤»¤ë¹Ô°Ù¡É¡¢¥Ñ¥¯¥ê¤Ï¡È±£¤¹¹Ô°Ù¡É
¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÖHunting Soul¡×¤Ï¶ÊÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆX JAPAN¤ò¾å¼ê¤ËÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¯¥ê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÈÂ©¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¡£¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ï±£¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ÎÆâ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ÂÖÅÙ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥Ñ¥¯¥ê¤È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¥®¥ã¥°Í×ÁÇ¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Á¤«¤é¤·¤Æ¡¢¡ÖHunting Soul¡×¤¬¥Í¥¿Åª¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤¿»Å³Ý¤±¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤Ç¿¿·õ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎºîÉ÷¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õÀþ¤È¤·¤Æ²»³Ú¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼çÌò¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ä¸ì¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤½¤ì¼«ÂÎ¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²þ¤á¤Æ¡ÖHunting Soul¡×¤òÄ°¤¯¤È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢²»³ÚÅª¤Ê¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Î¶ù¡¹¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏX JAPAN¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Êµ¹æ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¡Ö¹È¡×¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¹È¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¾Ð¤¨¤ë--40Ç¯¸å¤Î¥®¥ã¥°¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È
¤Ç¤Ï¡ÖHunting Soul¡×¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¥ê¤È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Î¤É¤Á¤é¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¸¡¾Ú¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ê¤òÄ°¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ñ¥í¥Ç¥£¤Ç¤¢¤ê¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£³Î¤«¤Êµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¡¢¼Ì·Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÃéÀ¿¿´¤ÇX JAPAN¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ÑÀª¤Çºî¤é¤ì¤¿²»³Ú¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ñ¥¯¥ê¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤¬¥Ñ¥¯¥ê¤Ê¤é¤Ð¡¢¤â¤¦¾¯¤·È½ÌÀ¤·¤Å¤é¤¤·Á¤ò¼è¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¶Ê¤¬Å¸³«¤¹¤ë¤Ä¤Ê¤®¤ÎÉôÊ¬¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ»È¤¦¤È¤«¡¢1¾®Àá¤À¤±¥á¥í¥Ç¥£¤È¥³¡¼¥É¿Ê¹Ô¤ò¤Þ¤ë¤Þ¤ë¥³¥Ô¥Ú¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ºÙÉô¤Ë¸ÂÄê¤·¤Æ¶Ê¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤ò¡ÈÅð¤à¡É¤³¤È¤¬¥Ñ¥¯¥ê¤È¸À¤¦¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ï¡È¸«¤»¤ë¹Ô°Ù¡É¡¢¥Ñ¥¯¥ê¤Ï¡È±£¤¹¹Ô°Ù¡É
¤±¤ì¤É¤â¡¢¡ÖHunting Soul¡×¤Ï¶ÊÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆX JAPAN¤ò¾å¼ê¤ËÌÏÊï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥¯¥ê¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸ÈÂ©¤Ë¹Ô¤¦¤â¤Î¡£¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ï¡¢¤½¤ÎÂÐ¾Ý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤é¡¢Á´¤Æ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤Ï±£¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ê¤ÎÆâ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿ÂÖÅÙ¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤³¤½¤¬¡¢¥Ñ¥¯¥ê¤È¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ÎÂç¤¤Ê°ã¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢¥®¥ã¥°Í×ÁÇ¤¬¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¼Á¤«¤é¤·¤Æ¡¢¡ÖHunting Soul¡×¤¬¥Í¥¿Åª¤ËÁÞÆþ¤µ¤ì¤¿»Å³Ý¤±¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤Î³Ú¶Ê¼«ÂÎ¤Ç¿¿·õ¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÎºîÉ÷¤òÊä¶¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä½õÀþ¤È¤·¤Æ²»³Ú¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼çÌò¤Ï¥¢¥Ë¥á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥é¥¤¥ó¤ä¸ì¤ê¸ý¤Ç¤¢¤ê¡¢²»³Ú¤½¤ì¼«ÂÎ¤òÌÜÎ©¤¿¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ²þ¤á¤Æ¡ÖHunting Soul¡×¤òÄ°¤¯¤È¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤ä¥Õ¥ì¡¼¥º¡¢²»³ÚÅª¤Ê¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¤Î¶ù¡¹¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏX JAPAN¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Êµ¹æ¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¡Ö¹È¡×¤ò²¼Éß¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆ²¡¹¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¡Ö¹È¡×¤¬¤¢¤ë¤«¤é¾Ð¤¨¤ë--40Ç¯¸å¤Î¥®¥ã¥°¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È