米大リーグ・ドジャースは9日（日本時間10日）、本拠地でブルージェイズと対戦。大谷翔平投手に40号アーチが飛び出した直後、突如マウンドに立った相手投手がネット上で話題に。野球ファンからは「久々に見る」「メジャーで投げてたのか」などと、驚きの声が続々と上がった。

大谷は2-0とリードした5回1死無走者で打席に立ち、ブルージェイズの先発右腕バシットの5球目、外角低めに逃げていくシンカーをとらえた。高々と上がった打球は中堅バックスクリーンへ。2試合ぶりとなる一発で点差を広げた。

その後、テオスカー・ヘルナンデスの打席で、ブルージェイズが投手交代。マウンドに上がったのは、2020年から3シーズン中日でプレーしたジャリエル・ロドリゲスだ。22年には56試合に登板して防御率1.15を記録。セ・リーグ最優秀中継ぎのタイトルを獲得した剛腕助っ人として、日本ファンにも知られる存在だ。

2023年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にキューバ代表として出場後、来日せずに亡命。中日を自由契約になった後、昨年にブルージェイズと契約していた。突如マウンドに現れた姿にネット上では驚くファンが続出。「メジャーで投げてたのか」「久々に見る」「NPB時代に比べて体つきがゴツくなった印象」「懐かしい」といった声が並んでいた。

試合はドジャースが9-1で快勝。大谷は4打数2安打1打点2得点で勝利に貢献した。



（THE ANSWER編集部）