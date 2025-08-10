結婚報告に実家へ帰省したら…彼女の顔を見て「固まった」父。予想外すぎた“二人の関係”にア然――仰天ニュース特報
お盆休み、仕事のストレスから開放されている方も多いこの時期。だが、別なストレスを感じている人たちも……。帰省や実家にまつわる大反響を呼んだ仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2024年8月20日 記事は取材時の状況） ＊ ＊ ＊
お盆休みや年末年始、そのタイミングに帰省して結婚報告しようと考えている人もいるかもしれない。今回話を聞かせてくれた福田逸喜さん（仮名・36歳）も、結婚報告のため実家に彼女を連れて帰省したひとりだ。
福田さんの両親は、どちらもおおらかな性格で放任主義。彼女F香さん（23歳）を自身の実家へ連れて行くのは初めてだったが、結婚したい相手がいるということは事前に伝えていたし、とくに不安要素はなかったとか。
◆実家に彼女を紹介しに帰省
「僕の実家へ行くときにはすでに、不安要素たっぷりだった彼女の両親への挨拶を済ませていました。反対されることを覚悟していた彼女の両親から結婚を快諾してもらえたことで気が緩んでいましたし、幸せな未来しかみえない。このときは、そういう状況でした」
ところが福田さんの実家へ到着するなり、幸せな雰囲気は一変する。玄関まで迎えに出てきた父親が、彼女の顔を見て固まったからだ。彼女の顔も引きつっている。「どうかした？ さぁさぁ、上がって」と声をかけ、お客様用のスリッパをF香さんにすすめる母。
「F香の様子に、ただ事ではないと思いました。そこで、小声で『どうかした？』と声をかけてみましたが、『ん？ 何もないよ』との返事しかありません。でも表情は強張ったままだし、正直、この時点ですでに不穏な空気が半端なかったです」
◆お通夜状態の時間が過ぎる
食卓には母が、F香さんのために準備したと思われる豪華な料理がズラリと並んでいた。母はテンション高めでお吸い物や煮物の温めをはじめたが、食卓に着いた福田さんと父、F香さんは、お通夜状態。無言の時間だけが静かに流れていく。
「実家へ到着するまでは、あれほど『緊張する！』などと言いながらもはしゃいでいたF香が、すっかり黙り込んでいます。さらに『どんな彼女か楽しみだ！』と大騒ぎしていた父親は無言のまま真剣な表情で、しきりに口元あたりを撫でまわしていました」
続く無言状態を断ち切ったのは、キッチンにいた母。温まったお吸い物や煮物をお盆に乗せ、「あら、どうしたの？ まるで、お通夜ね」と戻ってきてからは、何とか会話がスタートした。ただ、話を切り出すのはすべて母で、父とF香さんは、くぐもった声で返答するのみ。
「まったく盛り上がらない気まずい状態が続いていたとき、『すみません、お手洗いをお借りしてもいいですか？』と、F香が立ち上がりました。すると間髪入れずに『案内するよ』と父が立ち上がったのです」
◆「借金までして貢いだのに！」
福田さんは、「F香は女性なので、母もしくは付き合っている僕が案内するのが自然。普段はまったく気が利かない父がトイレを案内するなんて、あきらかに不自然。隣に座っていた母も『どうしたの？ 今日は気が利くじゃない』と、驚きを隠せない様子でした」と続ける。
「けれど母が『じゃあ、お願いね』と言ったものだから、2人は席を立ってしまいました。すぐにでもあとを追いかけたいと気持ちが焦っていたとき、『じゃあ私、食器を洗ったりするわ』と母が空いた食器などをまとめて手に持ち、立ち上がってくれたのです」
すぐに福田さんは、テーブルの上にある空いたお皿をどんどんキッチンへ運搬。大量の洗い物をする母の背中に謝りながら、そっと2人のあとを追いかけた。それほど広くはない実家。すぐに、2人がトイレ前の廊下で声を押し殺しながらモメているのが聞こえてきた。
