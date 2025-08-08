¤â¤Ï¤ä¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¡©¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¿¤Á¤ÎËÜ²»¡£±Ç²èÀä¹¥Ä´¤ÎÎ¢¤Ç¡ÖÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤¡×¥ï¥±
¡¡7·î18Æü¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¡¢17Æü´Ö¤ÇÆ°°÷¤¬1255Ëü¿Í¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬176²¯±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡×Ìµ¸Â¾ëÊÔ Âè°ì¾Ï àÈãÝºÂºÆÍè¡Ù¡£1Æü¤Ë40²ó¤â¾å±Ç¤µ¤ì¤ë±Ç²è´Û¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¶õÁ°Àä¸å¤ÎÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Ï¤ä¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥¶¥¨¤µ¤ó¡Ù¤ËÊÂ¤Ö¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤È¸À¤Ã¤Æ¤âº¹¤·»Ù¤¨¤Ê¤¤¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¡£
¡¡ºî²è¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¢¼çÂê²Î¤Ê¤É¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÍ×ÁÇ¤ÇºÇ¹âÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î´ü¤ËµÚ¤ó¤ÇÌ¤»ëÄ°¤Î¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ëÄ°¤Ï¸Ä¿Í¤Î¼«Í³¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ñÌ£ÓÏ¹¥¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼Ò²ñ¸½¾Ý²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡ÖÌµ´Ø¿´¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤«ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£º£²ó¤Ï¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò¹Í»¡¤·¤¿¤¤¡£
¢¡¡È¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï¥À¥µ¤¤¡É¤È¤¤¤¦Èþ³Ø
¡ÖÎ®¹Ô¤ËÎ®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¥À¥µ¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î»þÂå¤âÂ¸ºß¤¹¤ë¡£µ´ÌÇ¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤Ã¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Ë¥Ï¥Þ¤ë¿Í¤ò¡È¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤¿ÄË¤¤¤ä¤Ä¡É¤È¾®ÇÏ¼¯¤Ë¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¡È¿¼¤¤¿Í¡É¤È¤¤¤¦Í¥±Û´¶¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¡Ö´Ñ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤¬°ì¼ï¤Î¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÀÎÁ°¤Ï¡¢¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¾ïÏ¢¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¹¥¤à¿Í¤ò¸«²¼¤·¡¢ÍÎ³Ú¤ä¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬²á¾ê¶¡µë¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÌ±Á´ÂÎ¤¬Ç®¶¸¤¹¤ëºîÉÊ¤ä¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¸º¾¯·¹¸þ¤À¡£¡Öµ´ÌÇ¤ò¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦µÕÄ¥¤ê¥à¡¼¥Ö¤ò¸«¤»¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤±¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¬¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤òÄÏ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡¥¢¥Ë¥á¤ò´Ñ¤ëÂç¿Í¤Ïµ¤»ý¤Á°¤¤¤Î¤«
¡Ö¥¢¥Ë¥á¤Ï»Ò¤É¤â¤¬´Ñ¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¸ÇÄê´ÑÇ°¤ËÇû¤é¤ì¡¢¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ò·É±ó¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¡£¥¢¥Ë¥á¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ø¥É¥é¤¨¤â¤ó¡Ù¤ä¡Ø¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡Ù¤òÏ¢ÁÛ¤·¡¢Âç¿Í¤¬´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¤ò¥ª¥¿¥¯¤È°Â°×¤Ë´ØÏ¢ÉÕ¤±¡¢ÀÔ¿ñÈ¿¼ÍÅª¤Ë¡Ö¥¢¥Ë¥á¡áµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥ì¥Ã¥Æ¥ëÄ¥¤ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ïº£¤äÆüËÜ¤ÎÃæ¿´»º¶È¤Ç¤¢¤ë¡£´ë¶È¤È¥¢¥Ë¥á¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊÂ¤Ó¡¢³¹Ãæ¤Ç¤â¥¢¥Ë¥á¤È´ØÏ¢¤·¤¿¹¹ð¤ò¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬Æñ¤·¤¤¡£Æ°²è¥µ¥Ö¥¹¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬ÉáµÚ¤·¡¢Ä«¤äÃë´Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È·òÁ´¤Ê¥¢¥Ë¥á¡É¤È¿¼Ìë¥¢¥Ë¥á¤Î¶¤¬Û£Ëæ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿È¶á¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¸Å½¤¤¤¿¤á¡¢»þÂå¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡µ´ÌÇ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡È¥¥á¥Ï¥é¡É¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î°µ
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤ÊÆÃÄ§¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤à¤·¤íµ´ÌÇ¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì¤»ëÄ°ÁØ¤ò¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤«¤é±ó¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤âÈÝÄê¤Ç¤¤Ê¤¤¡£2020Ç¯¤Ë¡Ø·à¾ìÈÇ¡Öµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡× Ìµ¸ÂÎó¼ÖÊÔ¡Ù¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿»þ¡¢º£²óÆ±ÍÍ¤Ë¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎºÝ¤Ë¡Ö¤Þ¤À´Ñ¤Æ¤Ê¤¤¤Î!?¡×¡Ö¿ÍÀ¸Â»¤·¤Æ¤ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡È¥¥á¥Ï¥é¡Ê¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡Ë¡É¤Ëíä°×¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤âÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢¥¥á¥Ï¥é¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¥¥á¥Ï¥é¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÏÃÂê¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤â¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤Ë¹Ô¤±¤Ð¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤¬¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤Î»ëÄ°¤òÁ°Äó¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤»ëÄ°ÁØ¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¤É¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â¥¥á¥Ï¥é¤Î±Â¿©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Æü¡¹¡¢¥¥á¥Ï¥éÈï³²¤ËÁø¤¦¤³¤È¤Ç¡ÖÀäÂÐ¸«¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¿È¯¿´¤¬ÈîÂç²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¢¡ºîÉÊ¤Î¥È¡¼¥ó¤ä¥¥ã¥é¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¥ê¥¿¥¤¥¢
¢¡ºîÉÊ¤Î¥È¡¼¥ó¤ä¥¥ã¥é¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤º¥ê¥¿¥¤¥¢