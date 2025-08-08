表紙＆巻頭グラビアはえなこさん！ 「ヤングアニマル」16号本日発売！
【ヤングアニマル 2025年 16号】 8月8日 発売 価格：530円
【拡大画像へ】
(C)1998 HAKUSENSHA, all rights reserved.
表紙
【拡大画像へ】
白泉社は8月8日、雑誌「ヤングアニマル 2025年 16号」を発売した。価格は530円。
表紙と巻頭グラビアには、えなこさんが登場。また、特別付録としてえなこさんの両面BIGポスターがついてくるほか、ローソン・HMV限定クリアファイル特典も実施される。さらに、巻末グラビアには三田のえさんが登場する。
えなこさん
えなこ両面クリアファイル
三田のえさん
巻頭カラーは、毎号連載が復活する「ふたりエッチ」。また、今号には「ペリリュー―楽園のゲルニカ―」のプロトタイプ読切「ペリリュー玉砕のあと」が特別掲載され、映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」の最新情報も掲載されている。
「ふたりエッチ」【ペリリュー】
映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」
「ペリリュー ―外伝―」第4巻【「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」特報】
【#ヤングアニマル 16号 本日発売🎉】- ヤングアニマル公式 (@YoungAnimalHaku) August 8, 2025
◎表紙＆巻頭グラビア#えなこ
🥳真夏の2号連続えなこ祭り開催🪩夏の衣装に包まれたえなこりんをお届け🙌🌻
◎巻末グラビア#三田のえ
初登場✨えなこPresents「Muse撮影会」で見つけたのえちゃん🫶
夏にちなんだ自作衣装が可愛すぎる "のえぐら" ご覧あれ！ pic.twitter.com/J5N1oAYoAc
(C)1998 HAKUSENSHA, all rights reserved.
(C)武田一義・白泉社/2025「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」製作委員会