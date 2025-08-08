【ヤングアニマル 2025年 16号】 8月8日 発売 価格：530円

表紙

白泉社は8月8日、雑誌「ヤングアニマル 2025年 16号」を発売した。価格は530円。

表紙と巻頭グラビアには、えなこさんが登場。また、特別付録としてえなこさんの両面BIGポスターがついてくるほか、ローソン・HMV限定クリアファイル特典も実施される。さらに、巻末グラビアには三田のえさんが登場する。

えなこさん

えなこ両面クリアファイル

三田のえさん

巻頭カラーは、毎号連載が復活する「ふたりエッチ」。また、今号には「ペリリュー―楽園のゲルニカ―」のプロトタイプ読切「ペリリュー玉砕のあと」が特別掲載され、映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」の最新情報も掲載されている。

「ふたりエッチ」

【ペリリュー】

映画「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」

「ペリリュー ―外伝―」第4巻

【「ペリリュー ー楽園のゲルニカー」特報】

(C)1998 HAKUSENSHA, all rights reserved.

(C)武田一義・白泉社/2025「ペリリュー -楽園のゲルニカ-」製作委員会