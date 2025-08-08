「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（７日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

◇ ◇

〈栗東〉６月に小倉で新馬勝ちしたコラルリーフ（牝、佐藤悠）は幸とのコンビで中京２歳Ｓ（３１日・中京、芝１４００メートル）へ向かう。僚馬のスマッシング（牝、父ダノンスマッシュ）は１６日の新潟５Ｒ（牝芝１４００メートル）でデビューする。

叔母に２３年エリザベス女王杯覇者のブレイディヴェーグがいるリアンマヒナ（牡、父モズアスコット、高橋一）は３１日の中京６Ｒ（芝１６００メートル）で初陣を迎える。僚馬でシュヴァルグラン産駒のブレッティレディ（牝）は１６日の札幌５Ｒ（芝１２００メートル）へ。鞍上は丹内を予定。

〈美浦〉名牝アーモンドアイの２番子で、右前膝骨折が判明したプロメサアルムンド（牡、国枝）は７日に福島県のノーザンファーム天栄に放牧。「今週に北海道に移動して、来週には手術することになる。オペして来年に備えたい」と国枝師。

２４年セレクトセール１歳部門で２億１０００万円（税抜き）の高値がついたセツナサ（牡、父サートゥルナーリア、武井）は予定していた１６日のデビュー戦を見送る。武井師は「素材はいいが、まだ未完成。一度放牧に出してしっかりさせたい。秋の東京か、年末の中山あたりになると思います」と説明した。

〈札幌〉美浦・加藤征厩舎の動向。函館で調整されているゴバド（牝、父トーセンラー）は、９月６日の札幌５Ｒ（芝１５００メートル）を目標に調整。「走りが軽い。芝のスピードタイプ」と加藤征師。スノースコール（牡、父クリソベリル）とケイアイアギト（牡、父エスポワールシチー）はともに３０日の札幌５Ｒ（ダート１７００メートル）を予定。アイムイン（牡、父シルバーステート）は放牧に出され、成長を促す予定。