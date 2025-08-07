マーメイドラグーンがテーマ！東京ディズニーシー 開園24周年記念グッズ

2025年9月4日(木)、東京ディズニーシーは開園24周年を迎えます。

これを記念して、「マーメイドラグーン」をテーマにしたアニバーサリーグッズが同日より発売！

神秘的な海の世界で、「ミッキーマウス」たちが優雅な音楽を奏でる様子がデザインされたアニバーサリーグッズを紹介します。

東京ディズニーシー 開園24周年記念グッズ

発売日：2025年9月4日(木)

販売店舗：東京ディズニーシー／メディテレーニアンハーバー｢エンポーリオ｣など

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

東京ディズニーシーの開園24周年をお祝いするグッズは、「マーメイドラグーン」がテーマ。

うっとりした表情の「ミニーマウス」と「デイジーダック」が音楽を奏でていたり、「ミッキーマウス」がタクトを振って演奏を一緒に楽しむ姿が描かれています。

神秘的な海の世界から、優雅な音色が聞こえてきそうなアートです☆

ぬいぐるみバッジ「ミッキーマウス」

価格：2,600円

タクトを振る指揮者の「ミッキーマウス」

貝殻をモチーフにした首輪や、きらびやかなコスチュームが素敵です。

ぬいぐるみバッジ「ミニーマウス」

価格：2,600円

ハープを奏でる「ミニーマウス」

優しい表情に癒やされます。

ぬいぐるみバッジ「デイジーダック」

価格：2,600円

竪琴を手にした「デイジーダック」

うっとりとした表情が美しいデザインです。

カチューシャ

価格：2,600円

オーガンジー素材の大きなリボンが特徴のカチューシャ。

海の泡をイメージしたようなデザインで、つけると顔周りを華やかに見せてくれます。

キーチェーン

価格：1,400円

同デザインのキーチェーンも展開されています。

着る毛布

価格：6,000円

マーメイドの気分が楽しめる、ヒレの形をした着る毛布。

秋冬のパークで活躍しそうなグッズです☆

ショルダーバッグ

価格：3,200円

「フランダー」をモチーフにしたショルダーバッグ。

パークで持ち歩けば、注目の的になること間違いなしです！

くっつきぬいぐるみ

価格：2,200円

「フランダー」のくっつきぬいぐるみ。

クリップで洋服の肩などに付けて、一緒にお出かけが楽しめます。

ウォッチ

価格：9,200円

24周年のアートがデザインされた腕時計。

記念品としてはもちろん、普段使いもしやすいおしゃれなデザインです。

クッション

価格：3,600円

大きな貝殻の形をしたクッション。

お部屋に置けば、マーメイドラグーンのような素敵な空間を演出できます。

プラネタリウムおもちゃ

価格：4,500円

お部屋の天井や壁に、海の中のような幻想的な光を映し出すことができるおもちゃ。

「ミッキーマウス」たちが奏でる音楽が聞こえてきそうです。

マグカップ

価格：2,200円

24周年のアートがぐるりとデザインされたマグカップ。

きらきらとしたオーロラ加工が施されています。

ウォッシュタオル

価格：1,100円

メインアートがデザインされたウォッシュタオル。

お土産にもおすすめです。

きんちゃく

価格：900円

小物の整理に便利なきんちゃく。

光沢のある生地が上品な印象です。

ポストカードセット

価格：750円

メインアートのポストカードと、ダイカットポストカード、クリアホルダーがセットになっています。

クリアホルダーセット

価格：750円

サイズの違うクリアホルダー2枚と、ダイカットクリアホルダー1枚のセットです。

シール&マスキングテープ (スライドジップケース付)

価格：1,500円

大小様々なシールと、マスキングテープがかわいいケースに入ったセット。

ディズニー・ビークル・コレクション〈トミカ〉

価格：1,800円

「トランジットスチーマーライン」をモチーフにしたトミカ。

24周年のアートが側面にデザインされた、特別仕様です！

ピンバッジ

価格：1,200円

メインアートがデザインされたピンバッジ。

コレクションの定番グッズです。

カンバッジ

価格：500円

円形のカンバッジ。

バッグやキャップにつけて楽しめます。

特別仕様です！

シンブル

価格：2,900円

「ミッキーマウス」がデザインされたコレクションの定番、シンブル。

24周年のロゴが入ったティールカラーの専用ボックス付きです。

アクセサリー

価格：1,800円

ディズニー映画『リトル・マーメイド』の世界観が詰まったアクセサリー。

ランダムで1つ入っています。

アクセサリーセット

価格：9,000円

全5種類のうち、どれか1つがはいっているブラインドタイプのアクセサリーセット。

1BOX（5個入り）を購入すると、全種類をそろえることができます。

優雅な音楽が聞こえてきそうな、東京ディズニーシー開園24周年グッズ。

「マーメイドラグーン」をテーマにした幻想的なデザインで、パークでの思い出をより一層素敵なものにしてくれます。

東京ディズニーシー 開園24周年記念グッズの紹介でした。

