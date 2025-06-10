ÇòË²¤µ¤ó¹ß»²²ñ¸«¤ÎÎ¢»ö¾ð¡¡ÁêËÐÃ´Åöµ¼Ô¤¬»ØÅ¦¤·¤¿Ì·½â¤È¡¢¹üÈ´¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ï¥±¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ä¤·¤¤°ú¤ºÝ
¡¡9ÆüÉÕ¤ÇÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤òÂà¿¦¤·¤¿Á°µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¤Ç¸µ²£¹Ë¡¦ÇòË²¤ÎÇòË²æÆ¤µ¤ó¡Ê40¡Ë¤¬ÅÔÆâ¤Ç²ñ¸«¤·¡¢3·î¤ËÂà¿¦¤ò·èÃÇ¤·¤¿ÍýÍ³¡¢º£¸å¤Î³èÆ°Êý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£À¤³¦Åªµ¬ÌÏ¤ÎÁêËÐ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼´¤È¤·¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¹½ÁÛ¡×¤ò·Ç¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Âà¿¦¤Ë»ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï³Ë¿´¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¹üÈ´¤¤Î²ñ¸«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ·ò»ÊÏº¡¦ÁêËÐÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¤¬¡Öµ¼Ô¤ÎÌÜ¡×¤Ç²ñ¸«¤Ç´¶¤¸¤¿°ãÏÂ´¶¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Âà¿¦²ñ¸«¤Ê¤Î¤Ë±ßËþ¤¹¤é¤Ë¤ª¤ï¤¹¿ô¡¹¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ï¼áÁ³¤È¤·¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»Ò¶¡¤â¸«¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë²á·ã¤Ê¼ÁÌä¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¡¢¤±¤óÀ©¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£ÇòË²¤µ¤ó¤Ï½ª»Ï¡¢ÆüËÜÁêËÐ¶¨²ñ¤Ø¤Îº¨¤ßÀá¤ÏÉõ°õ¤·¤¿°õ¾Ý¤ÇÂà¿¦¤Ø¤Î¡Ö²ù¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í£°ì¡¢ÉÔ¿®´¶¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¤È¤¹¤ì¤ÐÉô²°¤ÎºÆ¶½¤ò½ä¤Ã¤Æ¡ÖºòÇ¯¤ÎÏÃ¤Èº£Ç¯¤ÎÏÃ¤Ç¤º¤ì¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿ÅÀ¡£ºòÇ¯4·î¡¢ËÌÀÄË²¤ÎÉÔ¾Í»ö¤ÇÉô²°¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿Åö½é¡¢Äï»Ò¤Ï¸µ°°Å·Ë²¤¬»Õ¾¢¤ÎÂçÅçÉô²°¤Ø¹Ô¤¯¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤¿¤¬¡ÖÆ±¤¸¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Ï¥À¥á¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢Äï»Ò9¿Í¤¬°úÂà¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬º£²ó¡¢Æ±¤¸¥â¥ó¥´¥ë½Ð¿È¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¤¬»Õ¾¢¤Ë¤Ê¤ë¡£Ì·½â¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â±½¤µ¤ì¤¿¾È¥ÎÉÙ»Î¿ÆÊý¡Ê¸½°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ë¤È¤Î³Î¼¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾È¥ÎÉÙ»Î¤Î²¼¤Ï·ù¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¡¦°°ÉÙ»Î¡¢¸½µÜ¾ëÌî¿ÆÊý¡Ë¤«¤é¡ÖÄï»Ò¤Î»ØÆ³¤Ë¿È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿ÅÀ¤Ë¤â¡Öµ¤»ý¤Á¤ÎÍÉ¤ì¤¬¤¢¤ê»ä¼«¿È¡¢¿È¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¡×¤È¤¢¤Ã¤µ¤êÍÆÇ§¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤¬¡Ö¹üÈ´¤¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ïº£¸å¤Î³èÆ°¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤òÈò¤±¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡£ÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉáµÚ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¤Î»ÈÍÑ¤Ê¤Éº£¸å¤âÁêËÐ¶¨²ñ¤È¤Ï°ìÄê¤Î´Ø·¸¤òÊÝ¤ÄÉ¬Í×À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¶¨²ñ¤òÅ¨¤Ë²ó¤¹È¯¸À¤Ï¶ËÎÏ¡¢Èò¤±¤¿¡£Í¥¾¡45²ó¡¢¸Ø¤ê¹â¤Âç²£¹Ë¤¬ÁêËÐ¶¨²ñ¤Ë¹ß»²¤·¤¿³Ê¹¥¤ÇÁûÆ°¤Ï½ª·ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇòË²¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹ÁêËÐ¤ÎÉáµÚ¤Ï¶¨²ñÆâ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤Ë¤ÏÏÃÂê¤ò¤½¤é¤·¡¢²óÅú¤òÈò¤±¤¿¡£¼ÁÌä¤ÈÅú¤¨¤¬¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤âÌÜÎ©¤Á¡¢·ë¶É¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇËÜ²»¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤²ñ¸«¤ÏÍ½Äê¤è¤ê15Ê¬¤âÁá¤¯½ªÎ»¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¼ä¤·¤¤Âç²£¹Ë¤Î°ú¤ºÝ¤À¤Ã¤¿¡£¡¡¡ÊÁêËÐÃ´Åö¥¥ã¥Ã¥×¡Ë
¡ÚÂà¿¦ÌäÂê·Ð°Þ¡Û
¡¡¢¦24Ç¯2·î21Æü¡¡Äï»Ò¤Î¸µËëÆâ¡¦ËÌÀÄË²¤Ë¤è¤ëË½ÎÏ¹Ô°Ù¤¬È¯³Ð
¡¡¢¦Æ±2·î23Æü¡¡´ÆÆÄµÁÌ³°ãÈ¿¤Ç°Ñ°÷¤«¤éÇ¯´ó¤Ø¤Î2³¬µé¹ß³Ê¡¢3¥«·î¤Î20¡óÊó½·¸º³Û½èÊ¬¤Ë
¡¡¢¦Æ±2·î27Æü¡¡»Õ¾¢¤ÎÎ©¾ì¤ò³°¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸°ìÌç¤Î¶Ì³À¿ÆÊý¡Ê¸µ¾®·ë¡¦ÃÒÇµ²Ö¡Ë¤¬µÜ¾ëÌîÉô²°¤Î»Õ¾¢Âå¹Ô¤Ë½¢Ç¤
¡¡¢¦Æ±3·î28Æü¡¡Éô²°¤ÎÌµ´ü¸ÂÊÄº¿¡¢ÎÏ»Î19¿Í¤ò´Þ¤à½êÂ°°÷Á´°÷¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°Å¾ÀÒ¤¬·èÄê
¡¡¢¦25Ç¯3·î26Æü¡¡Íý»ö²ñ¤ÇµÜ¾ëÌîÉô²°¤Î½è¶ø¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤º¡È¶à¿µ´ü´Ö¡É¤Ï1Ç¯°Ê¾å¤Ë
¡¡¢¦Æ±5·î30Æü¡¡Éã¤ÎÆ¼Áü½üËë¼°½ÐÀÊ¤Ê¤É¤Ç¥â¥ó¥´¥ë¤Øµ¢¾Ê
¡¡¢¦Æ±6·î2Æü¡¡Î×»þÍý»ö²ñ¤Ç6·î9ÆüÉÕ¤ÎÂà¿¦¤¬·è¤Þ¤ë
¡¡¢¦Æ±6·î7Æü¡¡¥â¥ó¥´¥ë¤«¤éµ¢¹ñ
¡¡¢¦Æ±6·î9Æü¡¡²ñ¸«¤ÇÂà¿¦¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£À¤³¦ÁêËÐ¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¹½ÁÛ¤òÉ½ÌÀ