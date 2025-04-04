¡Ú¥Õ¥¸¡ÛÈï³²½÷À¤Ê¤¼Ãæµï»á¼«Âð¤Ç£²¿Í¤¤ê¡©¡¡Ä´ºº°ÑÊó¹ð¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿À¸¡¹¤·¤¤Ãæµï»á¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ÒÅöÆü¥á¡¼¥ë¡Ó
¡¡ÃæµïÀµ¹»á¤È½÷À¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï£³·î£³£±Æü¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤ò¸øÉ½¡£Ãæµï»á¤Ë¤è¤ë¡ÖÀË½ÎÏ¡×¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Õ¥¸ÀìÌ³¤Ç¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¼ÒÄ¹¡¦ÂçÂ¿Î¼»á¤Ï£´·î£´Æü¡¢²ñ¸«¤·¡¢Æ±ÆüÉÕ¤Ç¼ÒÄ¹¼Ç¤¤òÈ¯É½¡£¤Û¤«¤Î¥Õ¥¸¤Î´´Éô¤é¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Åö»þ¥Õ¥¸¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤Ã¤¿½÷À¡Ê£Á¡Ë¤È¤ÎÃË½÷´Ö¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊÌäÂê¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö½÷À¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤È¼Õºá¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤Ê¤¼£Á¥¢¥Ê¤ÏÃæµï»á¤Î¼«Âð¤Ç£²¿Í¤¤ê¤Î¡È²ñ¿©¡É¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£Êó¹ð½ñ¤«¤é¤ÏÃæµï»á¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬Éâ¤«¤Ó¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²¿Í¤Ï¡¢£¶·î£²Æü¤ÎÃæµï»á¤Î¼«Âð¤Ç¤Î£²¿Í¤¤ê¤Î¡È²ñ¿©¡É¤Î£²ÆüÁ°¡¢Æ±¤¸¾ì½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ËÂ¾¤Î½÷À¥¢¥Ê¤ä¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¿¤Á¤È»²²Ã¡£¤ª³«¤¸å¤Ë¤Ï¡¢Ãæµï»á¡¢¡Ö¤Þ¤Ä¤â£ô£ï¤Ê¤«¤¤¡×¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤ÎÃ´Åö¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¸¤ÎÊÔÀ®ÉôÄ¹£Â»á¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î£³¿Í¤Ç¼÷»Ê²°¤Ç¤â¿©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²¿Í¤Ï¤³¤ÎÆü¤Ë¸ß¤¤¤ÎÏ¢ÍíÀè¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ú£¶·î£²Æü¡Û
¢§Àµ¸á¤¹¤®¡¡¡¡Ãæµï»á¤¬¤¹¤®¤Ë£Á¥¢¥Ê¤Ë¡Öº£ÈÕ¡¢¤´ÈÓ¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¡££±£¹»þ¤ËÏ»ËÜÌÚ¤Ç»Å»ö¤¬½ª¤ï¤ë»Ý¤òÊÖ¿®¤·¡¢Ãæµï»á¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀ¼¤«¤±¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢Íí¤·¤Þ¤¹¡×¡££Á¥¢¥Ê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ê£¿ô¿Í¤Ç¤Î²ñ¿©¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢§£±£·»þ£´£¶Ê¬¡¡¡¡Ãæµï»á¤¬¡Ö±«¤Î¤»¤¤¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»õÀÚ¤ì°¤¯¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£°û¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë£²¿Í¤À¤±¤À¤È¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¡×¡Ö±£¤ì²ÈÅª¤Ê¡¢¤ªÅ¹¡£¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬Ãµ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÁ÷¿®¡£¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÅ¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢§£±£¹»þ£±£´Ê¬¡¡¡¡Ãæµï»á¤¬¡Ö¡Ê»Å»ö¡Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¸«¤Ä¤«¤é¤º¤Ç¤¹¡Á¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Í¡££²¿Í¤À¤±¤¸¤ãµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤è¤Í¡£¤»¤Ã¤«¤¯¤À¤«¤é°û¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡£¡×¤ÈÏ¢Íí¡£Ãæµï»á¤È£²¿Í¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Á¥¢¥Ê¤Ï¡¢£²¿Í¤À¤±¤Ç¤Ï·ù¤À¤«¤éº£Æü¤Ï¤ä¤á¤¿¤¤¡¢¤ÈÎ©¾ì¾å¸À¤¨¤º¡¢°û¿©Å¹¤Ç¤Î¿©»ö¤È»×¤¤¡¢£²¿Í¤Ç¤âÎÉ¤¤»Ý¤ÎÊÖ¿®¡£
¡¡Ãæµï»á¤Ï¡Ö¤ªÅ¹¤Î¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«Ë³¤·¤¯¡Ä¾Ð¡£¤É¤¦¤·¤è¤«¤Í¡£¡×¡Ö¡ü¡ü¡Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÃÏÌ¾¡Ë¤Ç°û¤ß¤Þ¤¹¤«¡ª¤³¤Î´Ö¤Î¡£¤Ê¤é¡¢°Â¿´¤«¤â¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡¢£²ÆüÁ°¤Ë¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ãæµï»á½êÍ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¿©»ö¤òÄó°Æ¡£
¡¡£Á¥¢¥Ê¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î£²¿Í¤Î¿©»ö¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ë¾¯¤··ù¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÄ¾Á°¡¢Ã¯¤â½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤¤Å¹¤¬¤Ê¤¤¡¢¤½¤ì¤Ê¤é¤³¤ÎÁ°¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ð¡¼¥Ù¥¥å¡¼¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤´¤Ï¤ó¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¤È»Å»ö¾åÉÕ¤¹ç¤¤¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½³¦¤ÎÂç¸æ½ê¤«¤é¤½¤¦¤¤¤ï¤ì¤¿¤é¡¢º£Ìë²Ë¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ä¤Ï¹Ô¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡££Â»á¤äÂ¾¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ï¤¤¤Ä¤âÃæµï»á¤Ë¥Ú¥³¥Ú¥³¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢µÕ¤é¤¨¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤³¤ÇÃÇ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤é»Å»ö¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢ÃÇ¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤³¤È¤¬£Â»á¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£