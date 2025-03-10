U-18日本代表メンバー発表!! 今季J3デビューの沼津U18中野遥翔ら5人が“初代表”、松井大輔氏がロールモデルコーチに
日本サッカー協会(JFA)は10日、今月12日から17日にかけて福島県のJヴィレッジで行われる「第7回 J-VILLAGE CUP U-18」に臨むU-18日本代表メンバーを発表した。
U-18日本代表は2年後のU-20W杯を目指すメンバーで、今回が2025年最初の活動。すでにアスルクラロ沼津で今季のJ3リーグ戦4試合に出場しているMF中野遥翔(沼津U18)を始め、DF松岡敏也(興國高)、DF月舘汰壱アブーバクル(青森山田高)、FW伊藤湊太(京都橘高)、FW久永虎次郎(G大阪ユース)の計5人が世代別代表初招集を勝ち取っている。
U-18日本代表は14日に尚志高、15日にクロスファイアー・プレミア・サッカークラブ(アメリカ)、16日に横浜FCユースと対戦。17日に他グループと順位決定戦を行う。
なお、ロールモデルコーチとして日本代表として南アフリカW杯に出場した松井大輔氏が入閣している。
■スタッフ
監督:城和憲
コーチ:斉藤大介
ロールモデルコーチ:松井大輔
アシスタントコーチ:上田裕次(富山東高)
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:大塚慶輔
テクニカルスタッフ:引田真尋
■選手
▽GK
1 萩裕陽(名古屋U-18)
12 小川煌(広島ユース)
▽DF
4 秦樹(横浜FCユース)
16 酒井舜哉(大宮U18)
3 佐々木将英(FC東京U-18)
6 森壮一朗(名古屋U-18)
2 大川佑梧(鹿島ユース)
18 千田遼(岡山U-18)
17 松岡敏也(興國高)
22 月舘汰壱アブーバクル(青森山田高)
▽MF
20 福島和毅(神村学園高)
5 林駿佑(川崎F U-18)
13 和田直哉(浦和ユース)
15 菅原悠太(FC東京U-18)
14 長璃喜(昌平高)
10 仲山獅恩(東京Vユース)
7 今井健人(東京Vユース)
21 中野遥翔(沼津U18)
▽FW
19 末宗寛士郎(岡山U-18)
8 田中希和(FC東京U-18)
11 伊藤湊太(京都橘高)
9 久永虎次郎(G大阪ユース)
U-18日本代表は2年後のU-20W杯を目指すメンバーで、今回が2025年最初の活動。すでにアスルクラロ沼津で今季のJ3リーグ戦4試合に出場しているMF中野遥翔(沼津U18)を始め、DF松岡敏也(興國高)、DF月舘汰壱アブーバクル(青森山田高)、FW伊藤湊太(京都橘高)、FW久永虎次郎(G大阪ユース)の計5人が世代別代表初招集を勝ち取っている。
なお、ロールモデルコーチとして日本代表として南アフリカW杯に出場した松井大輔氏が入閣している。
■スタッフ
監督:城和憲
コーチ:斉藤大介
ロールモデルコーチ:松井大輔
アシスタントコーチ:上田裕次(富山東高)
GKコーチ:井出大志
フィジカルコーチ:大塚慶輔
テクニカルスタッフ:引田真尋
■選手
▽GK
1 萩裕陽(名古屋U-18)
12 小川煌(広島ユース)
▽DF
4 秦樹(横浜FCユース)
16 酒井舜哉(大宮U18)
3 佐々木将英(FC東京U-18)
6 森壮一朗(名古屋U-18)
2 大川佑梧(鹿島ユース)
18 千田遼(岡山U-18)
17 松岡敏也(興國高)
22 月舘汰壱アブーバクル(青森山田高)
▽MF
20 福島和毅(神村学園高)
5 林駿佑(川崎F U-18)
13 和田直哉(浦和ユース)
15 菅原悠太(FC東京U-18)
14 長璃喜(昌平高)
10 仲山獅恩(東京Vユース)
7 今井健人(東京Vユース)
21 中野遥翔(沼津U18)
▽FW
19 末宗寛士郎(岡山U-18)
8 田中希和(FC東京U-18)
11 伊藤湊太(京都橘高)
9 久永虎次郎(G大阪ユース)