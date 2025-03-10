　日本サッカー協会(JFA)は10日、今月12日から17日にかけて福島県のJヴィレッジで行われる「第7回 J-VILLAGE CUP U-18」に臨むU-18日本代表メンバーを発表した。

　U-18日本代表は2年後のU-20W杯を目指すメンバーで、今回が2025年最初の活動。すでにアスルクラロ沼津で今季のJ3リーグ戦4試合に出場しているMF中野遥翔(沼津U18)を始め、DF松岡敏也(興國高)、DF月舘汰壱アブーバクル(青森山田高)、FW伊藤湊太(京都橘高)、FW久永虎次郎(G大阪ユース)の計5人が世代別代表初招集を勝ち取っている。

　U-18日本代表は14日に尚志高、15日にクロスファイアー・プレミア・サッカークラブ(アメリカ)、16日に横浜FCユースと対戦。17日に他グループと順位決定戦を行う。

　なお、ロールモデルコーチとして日本代表として南アフリカW杯に出場した松井大輔氏が入閣している。

■スタッフ

監督:城和憲

コーチ:斉藤大介

ロールモデルコーチ:松井大輔

アシスタントコーチ:上田裕次(富山東高)

GKコーチ:井出大志

フィジカルコーチ:大塚慶輔

テクニカルスタッフ:引田真尋

■選手

▽GK

1 萩裕陽(名古屋U-18)

12 小川煌(広島ユース)

▽DF

4 秦樹(横浜FCユース)

16 酒井舜哉(大宮U18)

3 佐々木将英(FC東京U-18)

6 森壮一朗(名古屋U-18)

2 大川佑梧(鹿島ユース)

18 千田遼(岡山U-18)

17 松岡敏也(興國高)

22 月舘汰壱アブーバクル(青森山田高)

▽MF

20 福島和毅(神村学園高)

5 林駿佑(川崎F U-18)

13 和田直哉(浦和ユース)

15 菅原悠太(FC東京U-18)

14 長璃喜(昌平高)

10 仲山獅恩(東京Vユース)

7 今井健人(東京Vユース)

21 中野遥翔(沼津U18)

▽FW

19 末宗寛士郎(岡山U-18)

8 田中希和(FC東京U-18)

11 伊藤湊太(京都橘高)

9 久永虎次郎(G大阪ユース)