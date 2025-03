必要な時だけ都度チャージ！NEXT「Free-Style Wi-Fi」

NEXTは、2025年3月7日12:00より、月額料金が不要であり、必要な時だけ都度データチャージをすればインターネットが使えるモバイルWi-Fiの取り扱いサービス「Free-Style Wi-Fi」の提供を開始します。

■「Free-Style Wi-Fi」サービス概要

Free-Style Wi-Fiは、月額料金の掛かる回線契約をせずにインターネット通信をすることができるモバイルWi-Fiの取り扱いサービスです。

クラウドSIMを採用している機器であるため、物理SIMの契約をする必要はありません。

機器だけ購入しておけば、専用のアプリを利用して、必要な時に必要な分だけデータチャージをして利用することが可能になります。

■サービスの特徴

特徴(1) 機器買い切りだから月額不要

機器だけ購入しておけば、月額のデータ通信料は掛かりません。

もちろん初回購入時に予め30Gや100Gなどのデータがチャージされているプランも選べます。

月額が掛からないので、普段はスマートフォンのみで十分な方も、車内利用や旅行、リモートワーク、携帯キャリアの通信障害や急な入院の備え等の為に“とりあえず持っておく”ことが可能なモバイルWi-Fiです。

特徴(2) 専用アプリで、必要な時だけ都度チャージ

購入時のデータを使い切っても専用アプリでいつでもデータチャージをすることが可能です。

特徴(3) 海外利用も可能

海外約120ヵ国のデータチャージが可能です。

海外旅行時にモバイルWi-Fiを借りる手間が省けるほか、料金も非常に安く抑えることができます。

例:韓国用データ1G - 850円(不課税)

特徴(4) 機器ラインナップの追加予定

Free-Style Wi-Fiは特定の機器を指すサービスではありません。

今後も「月額不要のチャージ式Wi-Fi」という条件をクリアできる機器を随時追加予定です。

※提供開始時の取り扱い機器は一種類です。

<価格(税込)>

・本体のみ :17,600円

・本体+30G :19,800円

・本体+60G :22,000円

・本体+100G:23,100円

※初回購入時のデータはすべて有効期限365日です。

※有効期限は、初回インターネット時から開始されます。

〜国内チャージデータ※一部抜粋〜

・1G :440円(30日有効)

・20G :2,310円(30日有効)

・100G:6,380円(365日有効)

※上記はラインナップの一部です。

