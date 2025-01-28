À¸Åç¥Ò¥í¥·¡¡½êÂ°½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤Î¡ÖLINE¸ò´¹¡×¤ò¾¡¼ê¤ËÄó°Æ¡Ä³èÆ°¼«½Í¤ÇºÆÃíÌÜ¤Î¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¤ËË½Ïª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö°¥Î¥ê¡×
1·î27Æü¡¢¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖÀ¸Åç´ë²è¼¼¡×ÁÏÀß¼Ô¤ÎÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¡Ê74¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡Ù¡ØÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤Î¤ª¤Ï¤è¤¦°ìÄ¾Àþ¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤ò¡¢Æ±ÆüÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
TBS¥é¥¸¥ª¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À¸Åç¤ËTBS¥°¥ë¡¼¥×¤¬Äê¤á¤ë¿Í¸¢Êý¿Ë¤ËÇØ¤¯¡Ö½ÅÂç¤Ê¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö1998Ç¯¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦Äê¿©¡Ù¤È¡Ø°ìÄ¾Àþ¡Ù¤Ï¡¢2·î3Æü¤Ë7000²óÌÜ¤ÎÊüÁ÷¤ò·Þ¤¨¤ëÍ½Äê¤ÎÄ¹¼÷ÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡£1·î23Æü¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤¿ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¤Î½÷ÀÌäÂê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ì±Êü³Æ¶É¤¬¼ÒÆâÄ´ºº¤ËÆ°¤½Ð¤·¤Æ¤¹¤°¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢À¸Åç¤µ¤ó¤ÎÆÍÁ³¤Î¹ßÈÄ¤ËSNS¤ÏÁûÁ³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊWeb¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë
¹ßÈÄ¤ò¼õ¤±¡¢À¸Åç´ë²è¼¼¤Ï¼«¼Ò¸ø¼°HP¾å¤Ç¡¢À¸Åç¤ÎÌò¿¦ÂàÇ¤¤È¡ÈÌµ´ü¸Â¤Î·ÝÇ½³èÆ°¼«½Í¡É¤òÈ¯É½¤·¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ô¤³¤ÎÅÙ¤Î¹ßÈÄ¤ò¼õ¤±¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤âTBSÍÍµÚ¤ÓÀ¸Åç¥Ò¥í¥·¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÈÖÁÈÀ½ºî¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤Î¸·¤·¤¤¸ÀÆ°¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê²èÁü¤ÎÁ÷¿®Åù¤Î¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÇ§¼±¤Î·çÍî¤¬¤Þ¤Í¤¤¤¿¤³¤È¤À¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Õ
¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÅçËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ô»ä¤¬Í§¿Í¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥é¥¸¥ª¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢½÷À¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÂçÊÑÉÔÌû²÷¤È¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Ä«¤Î90Ê¬¤ÎÀ¸ÊüÁ÷Ãæ¡¢»×¤ï¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¤ÆÅö¤¿¤ê¤¬¤¤Ä¤¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
À¸Åç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥é¥¸¥ªÆâ¤ÎËÛÊü¤Ê¸ÀÆ°¤È»þÀÞÈ¯¤¹¤ë¥®¥ã¥°¤Ç¤â¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¿Íµ¤¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¤¥¢¥ó¡×¤ÎÄÅÅÄÆÆ¹¨ ¡Ê48¡Ë¤Ï¤½¤ó¤ÊÀ¸Åç¤Î¡È¼«Í³¤Ê¥Î¥ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ç24Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥À¥¤¥¢¥ó¤ÎTOKYO STYLE¡Ù¡ÊTBS¥é¥¸¥ª¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÏTBS¥é¥¸¥ª¤ÎÏ²¼¤Ç¡¢À¸Åç¤µ¤ó¤È¡ØÀ¸Åç´ë²è¼¼¡Ù½êÂ°¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾¾Â¼º»Í§Î¤¤µ¤ó¤ÈÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ¸Åç¤µ¤ó¤«¤é¡¢¡Ø¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤ÈLINE¸ò´¹¤·¤Ê¤è¡ª¡Ù¤ÈÅâÆÍ¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿¾¾Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤á¤Ã¤Á¤ã°ú¤¤¤Æ¤¿¡Ä¡ÊÀ¸Åç»á¤Ï¡Ë¼ÒÄ¹¤ä¤·¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Æ¡Ù¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¸åÆü¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀ¸Åç¤µ¤ó¤«¤é¡Ø¤µ¤æ¤ê¤ó¤´¤È¸ò´¹¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤À¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¡¢ÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤¤¤é¤ó¤³¤È¸À¤¦¤Ê¤ä¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã°ú¤¤¤Æ¤¿¤¾¡Ä¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¿Í¤³¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤ó¤ä¤í¡Ù¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÅö»þ¤ò²óÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸Åç¤µ¤ó¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤Î°¥Î¥ê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃË½÷Ìä¤ï¤ºº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢À¸Åç¤µ¤ó¤Î¹ßÈÄ¤ò¼õ¤±¤Æ¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬X¤Ç³È»¶¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ôµ¤·Ú¤ËÏ¢ÍíÀè¸ò´¹¤·¤¿¤é¡©¤È¤«¸À¤¦¤Î¤Ï¤ä¤á¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ¡Ô¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Web¥á¥Ç¥£¥¢µ¼Ô¡Ë