AppleはiOS 18とmacOS Sequoiaで、写真に写った建物やランドマークを自動認識する「拡張ビジュアル検索」を導入しています。この拡張ビジュアル検索はユーザーに知らされることなくデフォルトで有効化されており、データをAppleのサーバーと照合する機能であることから、ソフトウェアエンジニアのジェフ・ジョンソン氏が警鐘を鳴らしています。Apple Photos phones home on iOS 18 and macOS 15

https://lapcatsoftware.com/articles/2024/12/3.htmlThe internet is full of expertshttps://lapcatsoftware.com/articles/2024/12/4.htmlIs your iPhone sharing photos data with Apple by default? - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/12/29/24331354/ios-18-sending-photos-data-apple-enhanced-visual-search-opt-out-landmark-lookupジョンソン氏は、iPhoneの設定を確認していた際に、写真アプリで「拡張ビジュアル検索」という新しい設定が、ユーザーに知らされることなくデフォルトで有効化されていることを発見したと報告しています。この拡張ビジュアル検索は、macOS Sequoiaでも確認されたとのこと。Appleは拡張ビジュアル検索について新機能として大きくアピールはしておらず、取り上げているメディアもほとんどありません。ただし、Appleは主に2つの公式ページで説明を行っています。まず、「写真とプライバシー」では、「“写真”の“拡張ビジュアル検索”では、ランドマークや見どころを使って写真を検索することができます。デバイス内で、あなたの写真の場所をAppleのサーバで維持しているグローバルインデックスと照合します。準同型暗号と差分プライバシーを適用し、IPアドレスを公開しないOHTTPリレーを使用しています。これによって、Appleは写真に関する情報を知ることができなくなります」と説明しています。また、10月24日に公開されたブログ記事では、BFV(Brakerski-Fan-Vercauteren)と呼ばれる暗号化スキームの実装について説明されており、これが機械学習のワークフローで一般的な計算に適していると述べられています。また、拡張ビジュアル検索のプライバシー保護について、差分プライバシーのパラメータが詳細な数値で示されています。ジョンソン氏は、18年にわたるAppleプラットフォームの開発経験を持つ自身でもAppleの技術的な説明を完全に理解できないと正直に認めた上で、世界中でこの内容を本当に理解できる人がどれほどいるのかと問題提起をしています。さらに、この詳細な技術説明が含まれるブログ記事が、実際の機能がリリースされた9月16日よりもずっと後の10月24日に公開されたことも指摘しました。そして、高度な暗号化技術で保護されているというAppleの主張に対し、ジョンソン氏は「データがデバイス内で完結する場合のみプライバシーが保たれ、データが製造元のAppleに送信される時点で完全なプライバシーは失われます」と主張。また、Appleのソフトウェアには常にプライバシーやセキュリティの脆弱性が存在してきた歴史があり、単なるバグの存在だけでもユーザーを脆弱な状態にする可能性があると指摘し、近年のAppleの品質管理は劣化していると述べています。ユーザーの選択権についても、ジョンソン氏は強い懸念を示しており、プライバシー侵害のリスクに対する許容度は個々のユーザーが決めるべきだと述べた上で、「拡張ビジュアル検索機能に価値を見出していないため、どんなに小さなリスクも受け入れられません」と表明しました。ジョンソン氏は、「iPhoneで起きることは、iPhoneに留まる」というAppleの広告が事実と異なると指摘。対策についても、macOSではLittle Snitchというツールでアプリのネットワーク通信を制御できるものの、iOSではそのような制御が許可されていないことを問題視し、Appleがユーザーの自己防衛を積極的に妨げているとも解釈できると主張しています。なお、IT系ニュースサイトのThe Vergeがジョンソン氏の懸念についてAppleに尋ねたところ、Appleはコメント要請に応じなかったとのことです。