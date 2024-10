脳科学者・茂木健一郎氏、国会議員にお叱り！？「好きでやってるわけでしょ」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで動画を更新。タイトル「政局がたいへんな中、国会議員のみなさまへの厳しくも愛のメッセージ。有権者からのど真ん中ストレートです。」と題し、日本の政治状況に対する辛口のコメントを発表した。茂木氏は「皆さんはそれを勝ち取ったわけですね、その特権をね、ということはそこには当然責任が生じるわけで、今回の政局大変ですけども、フルタイムでそういうことをやるように、自らの望み、そしてそういう立場にいらっしゃるわけですから、ぜひ苦労をなさってほしいなと思うわけでございます」と、国会議員たちに対し、その特権と責任について強調した。



また、茂木氏は「国会議員はそれで金もらってるんだから。しつこいようですけど、姿勢の一般市民は、まあ最近NPOとかが公金チューチューとか言われてることもあるけどさ、一般市民はね、あの、お金出てないんだよ。だから、政治家は金出てるんでしょ。Isn't that what you are paid for? それで金もらってるんでしょって。だから頑張ってよってことだ」と、政治家と一般市民の立場の違いを明確にしたうえで、国会議員の責任ある行動を求めた。



茂木氏は特に、「皆さんの立場に行きたくてもいけなかった人はいっぱいいるわけですから。あと一般の国民は公のことは、仕事や生活とは別に、空いた時間にボランティアでやるしかないわけですから」と述べ、特権的な立場にいることの感謝と責任を忘れないよう、涙ながらに訴えた。そして最後に、「政治における大リーグみたいなもんだよ、メジャーリーグみたいなもんです。皆さんメジャーリーガーですよ。衆議院の議員さんたち、ぜひ頑張ってお仕事をなさってください。幸運を祈ります」と、国会議員たちへの力強いエールで動画を締めくくった。



