¡Ö¤á¤á¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡Ä¡×ÌÜ¹õÏ¡¼ç±é¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡È½Å¤¹¤®¤ëÅ¸³«¡É¤ËÎ¥Ã¦¼ÔÂ³½Ð¡Ä»ß¤Þ¤é¤Ì¡Ö·î9¤Î¥·¥ê¥¢¥¹²½¡×¤ËÁê¼¡¤°Äñ¹³
¢¨ËÜ¸¶¹Æ¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎËÜÊÔ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
7·î8Æü¡¢ÌÜ¹õÏ¡¡Ê27¡Ë¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤·¡¢»ëÄ°Î¨¤Ï8.1¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¦¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¡£
22Ç¯10·î¥¯¡¼¥ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Øsilent¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ºÆ½¸·ë¤·¤¿º£ºî¡£ÌÜ¹õ¤Ï·î9½é¼ç±é¤È¡¢ÊüÁ÷Á°¤«¤é´üÂÔ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÌÜ¹õ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦·î²¬²Æ¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Æî±À¿åµ¨¡Ê¸ÅÀî¶×²»¡Ë¤ËÆÍÁ³ÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£7Ç¯¸å¡¢¿åµ¨¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È²Æ¤ÏÃÎ¤é¤µ¤ì¡¢Áò¼°¤Ç¿åµ¨¤Î»Ò¤É¤â¡¦³¤¡ÊÀôÃ«À±Æà¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï³¤¤Ï¡¢²Æ¤È¿åµ¨¤¬ÊÌ¤ì¤ëÁ°¤ËÃæÀä¤·¤¿¤Ï¤º¤Î»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¤³¤ÎÂè1ÏÃ¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¡È¿åµ¨¤¬²Æ¤ËÈëÌ©¤Ç½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬ÉÝ¤¹¤®¤ë¤ÈX¾å¤Ç¤ÏÏÃÂê¤Ë¡£
Âè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢²Æ¤Î¸½ºß¤ÎÎø¿Í¡¦É´À¥ÌïÀ¸¡ÊÍÂ¼²Í½ã¡Ë¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö²Æ¤¬¡¢¡È³¤¤Ï¼«Ê¬¤ÎÌ¼¤À¡É¤ÈÀµÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢ÌïÀ¸¤ÏÊ¿ÀÅ¤òÁõ¤¤¤Ä¤Ä¤âÆ°ÍÉ¤·¡¢1¿Í¤Ç¥È¥¤¥ì¤ËÏ¶¤êÎÞ¤òÎ®¤¹¾ìÌÌ¤¬¡£ÌïÀ¸¤â8Ç¯Á°¤Ë¿Í¹©ÃæÀä¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡ÈÃæÀä¤»¤º½Ð»º¤·¤¿¤«¤Ä¤Æ¤ÎÎø¿Í¡¦¿åµ¨¡É¤È¡ÈÃæÀä¤òÁª¤ó¤À¸½ºß¤ÎÎø¿Í¡¦ÌïÀ¸¡É¤¬ÂÐÈæ¤µ¤ì¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
2ÏÃ¤Ë¤·¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â½Å¤¤Å¸³«¤À¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î·î9¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÈÁÔÀä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤¬¥È¥ì¥ó¥É¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡Ö4·î´ü¤Î¹À¥¥¢¥ê¥¹¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø366Æü¡Ù¤Ï¡¢Âè1ÏÃ¤Ç¼ç¿Í¸ø¡Ê¹À¥¡Ë¤ÎÎø¿Í¡ÊâÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡Ë¤¬»ö¸Î¤Çºª¿ç¾õÂÖ¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2¿Í¤Ï·ëº§¤·¤Æ¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢½é²ó¤«¤é¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤¹¤®¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1·î´ü¤Ï±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¼ç±é¤Î¡Ø·¯¤¬¿´¤ò¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡Ù¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸òÄÌ»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤ÆÉÎ»à¤Î¹â¹»»þÂå¤ÎÀèÇÚ¡Ê»³ÅÄÍµµ®¡Ë¤òµß¤¦¤Î¤È°ú¤´¹¤¨¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡Ê±ÊÌî¡Ë¤¬¸Þ´¶¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¼º¤¦¤È¤¤¤¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤«¤ÄÁÔÀä¤ÊÅ¸³«¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤ÏÀèÇÚ¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¸Þ´¶¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½ª»Ï½Å¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡È¿Æ»Ò¤Î°¦¡É¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌÀ¤ë¤¤·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·3´üÏ¢Â³¤Î¡ÈÁÔÀä¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡É¤Ëíä°×¤·¡¢¤¹¤Ç¤Ë¡ÈÎ¥Ã¦¼Ô¡É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ô¤á¤á¼ç±é¤Î·î9¸«¤Æ¤ó¤À¤±¤É¡¢½ª»Ï°Å¤¤ÆâÍÆ¤Ç¡¢¤á¤á¤Ï¹¥¤¤À¤±¤É¡¢º£¸å¸«¤ó¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢»ÒÌò¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤Æ¡¢¸«Â³¤±¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Õ
¡Ô·î9¡¢Î¥Ã¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ä½Å¤¯¤Æ¸«¤ëµ¤¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¡Ä¡Õ
¡ÔºÇ¶á¤Î·î9¤Æ±¢µ¤½¤¤¤ÎÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡©·îÍËÆü¤«¤é¤É¤ó¤è¤ê¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ó¤Î¤µ¡£¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤¤ªÏÃ¤¬ÎÉ¤¤¡£¥é¥ó¥Á¤Î½÷²¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡£¥é¥ó¥Á¤Î½÷²¦¤âÁ´Éô¤¬Á´ÉôÌÀ¤ë¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡£¡Õ
¡Ô·î9Î¥Ã¦¤«¤â¤·¤ì¤ó¤Ê¡¢¡¢µß¤¤¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤¤Ä¤¤¤ïº£¤ó¤È¤³¡Ä¡Õ