¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¡ÈÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡ÖÍýÁÛ¤Î±Ç¤ê¶ñ¹ç¡×
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Ï¡¢¼ç¤Ë¼ÖÎ¾¤Î¼Ð¤á¸å¤í¤Ë¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤äÊâ¹Ô¼Ô¡¢¾ã³²Êª¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¶À¤Ç¤¹¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ú¿Þ²ò¡Û¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ÎÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¡Ä¤³¤Î¥ß¥é¡¼¤Î±Ç¤ê¶ñ¹ç¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ÎÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ
±¿Å¾Ãæ¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÃó¼Ö¡¦È¯¿Ê¡×¡Ö±¦ÀÞ¡¦º¸ÀÞ¡×¡Ö¼ÖÀþÊÑ¹¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Ç¤Î°ÂÁ´³ÎÇ§¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤é¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¼«Å¾¼Ö¤äÊâ¹Ô¼Ô¤Î´¬¤¹þ¤ß¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢ÎÙ¤Î¼ÖÀþ¤ä¼þ°Ï¤Ë¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤È¤Îµ÷Î¥¤Ï½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤«¤ò¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ÈÌÜ»ë¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ÎÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ï¡Ö·Ê¿§¤ÈÃÏÌÌ¡ÊÆ»Ï©¡Ë¤¬¾å²¼¤ËÈ¾Ê¬¤º¤Ä¡¢¼ÖÂÎ¤¬ÆâÂ¦¤Î½Ä1/4¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤È³Ð¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦¼ÖÂÎ¤ò´ð½à¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Î°ÌÃÖ¤Î³Ð¤¨Êý¤È¤·¤Æ¡¢¾åµ¤ÎÂ¾¤Ë¼ÖÂÎ¤Î¸«¤¨Êý¤òÌÜ°Â¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¾å²¼¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡Ö¾åÈ¾Ê¬¤Ë¥¯¥ë¥Þ¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¡¢²¼È¾Ê¬¤Ë¥É¥¢ÉôÊ¬¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¡¢º¸±¦¤ÎÌÜ°Â¤ÏÀè½Ò¤ÎÈ½ÃÇ´ð½à¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¡Ö¼ÖÂÎ¤¬¥ß¥é¡¼¤ÎÆâÂ¦1/4¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡×¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤òÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤Ë¥»¥Ã¥È¤·¡¢¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÂç¤¤¯¸º¾¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Î¹ç¤ï¤»Êý
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤òÄ´À°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊÂ¦¤Î¥É¥¢¤ÎÆâÂ¦¤ä¡¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Î±¦Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¡£¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¼ïÎà¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢´ðËÜÅª¤ÊÁàºîÊýË¡¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¡¢¡º¸±¦¤É¤Á¤é¤«Ä´À°¤¹¤ë¥ß¥é¡¼¤òÁªÂò¡Ê¡ÖL/R¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢º¸¤Ê¤é¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òº¸Â¦¤Ë´ó¤»¤ë¡Ë¡¢¢¾å²¼º¸±¦¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ö¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖL/R¡×¤òÁªÂò¤¹¤ëÉôÊ¬¤È¾å²¼º¸±¦¤ÎÄ´À°ÉôÊ¬¤¬¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¡¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤òº¸±¦¤Ë¤Þ¤ï¤·¤Æ¥ß¥é¡¼¤òÁªÂò¤·¡¢¢´Ý¤¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò·¹¤±¤Æ¾å²¼º¸±¦¤Î°ÌÃÖ¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦¥ß¥é¡¼¤ÎÁ°¤Ë¥·¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÄ´À°¤ò¡ª
¥ß¥é¡¼¤Î°ÌÃÖ¹ç¤ï¤»¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢±¿Å¾¤¹¤ë»þ¤ÈÆ±¤¸°ÌÃÖ¤ËºÂ¤Ã¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¡£¥ß¥é¡¼¤ÎÄ´À°¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥·¡¼¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¼ç¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤Î3ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¦¹ø¤È¤ª¿¬¤Ë·ä´Ö¤òºî¤é¤º¿¼¤¯ºÂ¤ë
¡¦Éª¤ò¤ï¤º¤«¤Ë¶Ê¤²¤Æ¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë
¡¦Á°¸å¤Ï¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤ÈÉ¨¤¬¤ï¤º¤«¤Ë¶Ê¤¬¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¹¤ë
¥ß¥é¡¼¤Ë¤â»à³Ñ¤Ï¤¢¤ë
¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤ä¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ò³èÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸åÊý¤ä¼Ð¤á¸å¤í¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥ß¥é¡¼¤Ë¤â»à³Ñ¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢º¸±¦¤Î¹¤¤³ÑÅÙ¡¢¤Þ¤¿±¿Å¾ÀÊ¤ä½õ¼êÀÊ¤Î¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤«¤é²¼¡¢¥Ô¥é¡¼ÉôÊ¬¤Ê¤É¤¬»à³Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á°Ê²¼¤ÎÅÀ¤ÏÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦È¯¿Ê¡¦Ãó¼Ö»þ¡Ä»Ò¤É¤â¤äÆ°Êª¤¬¥¯¥ë¥Þ¤Î¶áÊÕ¤Ë¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦±¦ÀÞ¡¦º¸ÀÞ»þ¡Ä¥¯¥ë¥Þ¤Î²£¤ËÊâ¹Ô¼Ô¤ä¼«Å¾¼Ö¤¬¤¤¤Ê¤¤¤«
¡¦¼ÖÀþÊÑ¹¹»þ¡Ä±¦¤¢¤ë¤¤¤Ïº¸¤ËÂ¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«
Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Î»à³ÑÉôÊ¬¤Ë¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£¤Þ¤¿±¦ÀÞ¡¦º¸ÀÞ¤ä¼ÖÀþÊÑ¹¹¤Ç¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤À¤±³ÎÇ§¤·¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¹¤°ÎÙ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤ä¼«Å¾¼Ö¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¿´ÇÛ¤Ê¾ì¹ç¤ÏÊä½õ¥°¥Ã¥º¤Î³èÍÑ¤â
±¿Å¾¤Ï¡¢Á°Êý¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¸åÊý¤ä²£Êý¸þ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤ò¸¯¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¼ÖÎ¾¸åÊý¤ò±Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸åÉÕ¤±¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥«¥á¥é¤ä¡¢¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤Î»à³Ñ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ëÊä½õ¥ß¥é¡¼¤Ê¤É¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±¿Å¾¤¬¿´ÇÛ¤ÊÊý¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤ò¾å¼ê¤¯³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¥ß¥é¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ëQ&A
¢¦Q. ¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤»þ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ÆÀÜÂ³ÉÔÎÉ¤Ç¤Ê¤¤¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¤«¤±Ä¾¤·¤Ç¾õ¶·¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢±þµÞ½èÃÖ¤È¤·¤Æ¼êÆ°¤Ç¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¼ê¤ÇÀµ¤·¤¤°ÌÃÖ¤ËÄ´À°¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¤äÀ°È÷¹©¾ì¤ØÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦Q. Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ò¤·¤Þ¤¦Êý¤¬¤¤¤¤¡©
Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤ò¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£Â¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤äÃì¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤ë¥ê¥¹¥¯¡¢¤Þ¤¿°µº¤Ë¤è¤ëÇËÂ»¤Î¥ê¥¹¥¯¤âÄã¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¥¯¥ë¥Þ¤Ï¥í¥Ã¥¯¤È¤È¤â¤Ë¥µ¥¤¥É¥ß¥é¡¼¤òÊÄ¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï°¦¼Ö¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¦Q. ¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ÎÌÜ°Â¤Ï¡©
¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤Ï¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Î¸å¤í¤òÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«²ó¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤Î¤È¤¤ÎÄ´À°¤Ï¡¢¥ë¡¼¥à¥ß¥é¡¼¤Ë¶á¤¤Êý¤Î¼ê¡Ê±¦¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ê¤éº¸¼ê¡Ë¤Ç¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£È¿ÂÐÂ¦¤Î¼ê¤ÇÄ´À°¤¹¤ë¤È¡¢Æ¬¤Î°ÌÃÖ¤ä³ÑÅÙ¤¬±¿Å¾»þ¤Î¾ò·ï¤È°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿norico¡Ë