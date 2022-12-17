ÆüËÜ³¤Â¦Ãæ¿´¤Ë·ÙÊóµéÂçÀã¤â¡¡º£µ¨ºÇ¶¯¥¯¥é¥¹´¨ÇÈ
17ÆüÌë¤«¤é19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î´¨ÇÈ¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ê¤ÉÆüËÜ³¤Â¦¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤Ë¤Ï·Ù²ü¤¬É¬Í×¡£
17Æü¤Ï¡¢¾å¶õ¤Î´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢ÅìÆüËÜ¤äÀ¾ÆüËÜ¤ÎÉ¸¹â¤Î¹â¤¤¤È¤³¤í¤òÃæ¿´¤ËÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë17ÆüÌë¤«¤é¤Ï¡¢À¾¤«¤éº£¥·¡¼¥º¥óºÇ¶¯¥¯¥é¥¹¤Î´¨ÇÈ¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¡£
Àã¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢18Æü¤Î¸áÁ°¤«¤é¡¢¶¯¤¤Àã¤¬¹ß¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹»ç¿§¤¬ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤ËÃÇÂ³Åª¤Ë¤«¤«¤ê¡¢·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
18ÆüÍ¼Êý¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¹ßÀãÎÌ¤Ï¡¢ËÌÎ¦¤Ç70cm¡¢¶áµ¦¤Ç60cm¤Ê¤É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿À¾ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ÉáÃÊÀã¤¬¹ß¤é¤Ê¤¤Ê¡²¬¤ä¹Åç¤Ê¤É¤ÎÊ¿ÃÏ¤ÇÀã¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤ä¼Ö¤ÎÎ©¤Á±ýÀ¸¤Ê¤É¤Ë¤Ï·Ù²ü¤¬É¬Í×¡£