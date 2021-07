【BBC編】更新か打ち切りか...人気ドラマシリーズの行方をチェック！

昨年からの新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けている配信業界。次のシーズンへと更新されたのか、それとも打ち切りなのか...。注目ドラマをメインにBBCが製作する作品の更新状況をお伝えしよう。【BBC編】

(最終更新日:7月25日)



・『Back to Life』シーズン2へ

18年の刑期を終えた女性の社会復帰への道を描くコメディ

・『Two Doors Down』シーズン5へ(2021年後半に放送予定)

スコットランドが舞台のシットコム

・『Jerk』シーズン2へ

とても性格の悪いティム。自身の脳性麻痺を理由に周りの人に迷惑をかけまくるブラックコメディ

・『Noughts + Crosses』シーズン2へ

"アフリカが力を持ち黒人と白人の立場が逆の世界だったら"という設定の世界で出会った男女を描くドラマ

・『Ladhood』シーズン2へ

コメディアンのリアム・ウィリアムズが自身の北イングランドでの青春時代を綴ったコメディ

・『Starstruck』シーズン2へ(HBO Maxとの共同制作)

ロンドンに住むニュージーランド出身の女性が主人公のスクリューボール・コメディ。大晦日に一夜を過ごした相手が有名な映画スターだったことに気づく...

・『World on Fire』シーズン2へ

ショーン・ビーンやヘレン・ハントが出演。第二次世界大戦突入1年目のヒューマン・ストーリーを、イギリス、ポーランド、フランス、ドイツ、アメリカに住む一般の人々の目線を通して描く



・『ピーキー・ブラインダーズ』シーズン6で終了

・『Defending the Guilty』シーズン1で終了

・『Don't Forget the Driver』シーズン1で終了

・『In My Skin』シーズン2で終了



・『ライン・オブ・デューティ』シーズン7へ?

・『The A Word』シーズン4へ?

・『The Young Offenders』シーズン4へ?

・『Enterprice』シーズン3へ?

・『London Kills』シーズン3へ?

・『Upstart Crow』シーズン4へ?

・『The First Team』シーズン2へ?

・『Motherland』シーズン4へ?

※一部、昨年更新/打ち切り決定済みも含む。

(海外ドラマNAVI)

Photo:『ステージド 俺たちの舞台、ステイホーム!』© Staged Films Limited MMXX『コール・ザ・ミッドワイフ ロンドン助産婦物語』© BBC『英国スキャンダル 〜セックスと陰謀のソープ事件』(c) 2018 Scandal Productions LTD. All Rights Reserved.