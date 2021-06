2016年の初開催から、日本最大級のパンイベントとして大人気の「パンのフェス」! 今年も横浜赤レンガ倉庫で、6月18日(金)から20日(日)までの開催予定だ。

「パンのフェス2021初夏 in 横浜赤レンガ」が2021年6月18日(金)から20日(日)まで開催される。日本最大級のパンイベントとして、これまでに約90万人以上が足を運ぶ大好評の「パンのフェス」。地元神奈川の人気店から、遠方の名店まで全国のパン屋が出店予定だ。

プロデューサーに聞く! 「パンのフェス」の注目パン5選

パン好きのパン好きによるパン好きのための祭典

教えてくれた人 「パンのフェス」プロデューサー 幅野 裕貴 ぴあ株式会社 コンテンツ・コミュニケーション事業局兼ライブ・クリエイティブ事業局 エグゼクティブ・プロデューサー

プロデューサー幅野さんから一言

コロナ禍ではありますが、お客様のご要望にお応えしまして、安心安全を第一に考慮して感染対策を施した「パンのフェス2021初夏 in 横浜赤レンガ」を皆様のご協力のもと、1年9ヶ月振りに開催いたします。遠くに出かけられない今、横浜赤レンガで様々なパンをお楽しみください! また今回、お客様の投票をもとに初の「パンのフェス アワード2020」を開催します。皆様の投票をお待ちしております。

「パンのフェス」でしか食べられない! 会場限定パン

パンとエスプレッソと自由形「ブリオッシュプラリーヌ」

ブリオッシュ生地にフランス産アーモンドプラリネロゼをたっぷり練り込んだ、赤レンガをイメージした見た目にも美しい会場限定のパン。

「パンとエスプレッソと自由形」のパンは「食べログモール」でも購入可能>>

<店舗情報>

◆パンとエスプレッソと自由形

住所 : 東京都目黒区自由が丘2-9-6 Luz自由が丘3F

TEL : 050-5597-3625



北海道富良野の小さなパン屋さんの看板商品

ブーランジェリーラフィ「フルーツロデヴ」

外はカリカリ、中はしっとりもちもちの生地に、ドライフルーツがたっぷりと入った香りの良いハード系のパン。

<店舗情報>

◆ブーランジェリーラフィ

住所 : 北海道富良野市字西扇山2

TEL : 0167-23-4505



一度食べたら忘れられない! 食べ比べて欲しい3種のカレーパン

PAINPATI「ステーキカレーパン」

カレーパン販売数でギネス世界記録を樹立! コクと深みのあるカレーに軟らかいステーキがドーンと入った超旨絶品カレーパン。

<店舗情報>

◆パン パティ

住所 : 東京都町田市本町田2938-1

TEL : 042-729-1833



パンプラス「日本初 壱岐牛カレーパン」

数々のカレーパンコンテストで賞を総なめ! 希少黒毛和牛「壱岐牛」のカットステーキがごろっと入った、肉の旨みたっぷりの超贅沢なカレーパン。

<店舗情報>

◆パンプラス 本店

住所 : 長崎県壱岐市郷ノ浦町釘山触628

TEL : 0920-40-0195



郄久製パン「弦斎カレーパン」

平塚のソウルフード! 明治時代のベストセラー小説のレシピから発案。パン生地にお米、カレーには福神漬けが入った、カレーライスのような、一度食べたらハマるカレーパン。

※キッチンカーで出店

<店舗情報>

◆高久製パン

住所 : 神奈川県平塚市老松町10-18

TEL : 0463-21-2614



イベント概要

パンのフェス2021初夏 in 横浜赤レンガ

開催日:2021年6月18日(金)〜20日(日)

時間:10時〜18時(最終日のみ17時まで)※雨天決行

会場:横浜赤レンガ倉庫イベント広場

入場料:先行入場 10:00〜14:00 ※小学生以下無料

電子マネー 600円(税込)現金 700円 (税込)

一般入場 14:30〜18:00 無料

※時節柄、営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、お店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

※新型コロナウイルス感染拡大を受けて、一部地域で飲食店に営業自粛・時間短縮要請がでています。各自治体の情報をご参照の上、充分な感染症対策を実施し、適切なご利用をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

The post 日本最大級の“パンのフェス”開催! first appeared on 食べログマガジン.