»ÔÈÎ¤Î¾Æ¤¤¤¤â¤Ç´¶Æ°¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¡ªº®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤ÎÄ¶´ÊÃ±¢ö¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥ÈÀ¸¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö60Ê¬¡ÊÎä¤Þ¤¹»þ´Ö¤ò½ü¤¯¡Ë
º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¡ª´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥
¤µ¤Ä¤Þ°ò¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òºî¤ë»þ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤ª°ò¤ò¾ø¤·¤ÆÄÙ¤·¤ÆÎ¢¤´¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢»ÔÈÎ¤Î¾Æ¤¤¤¤â¤ò»È¤¦¤È¾ø¤¹¼ê´Ö¤¬¾Ê¤±¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¾Æ¤¤¤¤â¤Ï¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯ÄÙ¤¹¤Î¤â´ÊÃ±¡£ÅüÅÙ¤â¹â¤¤¤Î¤Ç¤ª²Û»Òºî¤ê¤ÎºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
ºàÎÁ¡Ê18cm¤ÎÄì¤¬È´¤±¤ë´Ý·¿1ÂæÊ¬¡Ë
¡¦¾Æ¤¤¤¤â¡ÊÈé¤òÇí¤¤¤Æ¡Ë¡¡170g
¡¦ÇöÎÏÊ´¡¡20g
¢¡¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¡¡200g
¢¡º½Åü¡¡80g
¢¡Íñ¡¡1¸Ä
¢¡À¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¡200ml
¡¦Ê´Åü¡Ê»Å¾å¤²ÍÑ¡Ë¡¡Å¬ÎÌ
²¼½àÈ÷
¡¦¾Æ¤¤¤¤â¤ÏÈé¤òÇí¤¤¤Æ°ì¸ýÂç¤Ë¥«¥Ã¥È¤¹¤ë
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ï¼¼²¹¤ËÌá¤¹
¡¦·¿¤ÎÄì¤ÈÂ¦ÌÌ¤Ë¥¯¥Ã¥¥ó¥°¥·¡¼¥È¤òÉß¤¯
¡¦ÇöÎÏÊ´¤ÏÌÖ¤Ç¿¶¤ë¤¦
¡¦¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò170ÅÙ¤ËÍ½Ç®¤¹¤ë
ºî¤êÊý
¡¡¡¾Æ¤¤¤¤â¤È¢¡¤ò¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡¼¤ËÆþ¤ìÙøÙÂ¤¹¤ë¡£³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÇöÎÏÊ´¤ò²Ã¤¨¹¹¤Ëº®¤¼¤ë¡£
¢¡¡·¿¤ËÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¤¤¤ìÅ·ÈÄ¤Ë¾è¤»¤ë¡£Å·ÈÄ¤ÎÄì¤ò¿ô²óÃ¡¤¤¤Æ¶õµ¤È´¤¤ò¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ÇÌó50Ê¬É½ÌÌ¤Ë¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¯¤Þ¤Ç¾Æ¤¯¡£
£¡¡¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é·¿¤´¤È¥±¡¼¥¥¯¡¼¥é¡¼¤Ë¾è¤»¤ÆÁÆÇ®¤¬¼è¤ì¤ë¤Þ¤ÇÎä¤Þ¤·ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¤è¤¯Îä¤ä¤¹¡£·¿¤«¤é¥±¡¼¥¤ò½Ð¤·¹¥¤ß¤ÇÊ´Åü¤ò¿¶¤ë¡£
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ýÍÏ¤±¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÀ¸¿©´¶¡ª¿·´¶³Ð¤Î½©¥¹¥¤¡¼¥Ä
¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥ÈÀ¸¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤ª°ò¤Î´ÅÌ£¤È´Å»À¤Ã¤Ñ¤¯¤ÆÇ»¸ü¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¾å¼Á¤Ê¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥È¤Î¤è¤¦¡£¤Ê¤á¤é¤«¤ÇÀå¤Î¾å¤ÇÍÏ¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¸¿©´¶¤¬¿·´¶³Ð¤Î¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Ç¤¹¡£
¤ª¹¥¤ß¤ÇÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅº¤¨¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥×¥ë¥·¥í¥Ã¥×¤ä¥·¥Ê¥â¥ó¤ò³Ý¤±¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è♡
º£²ó¤Ï¡¢¾Æ¤¤¤¤â¤ò»È¤Ã¤Æ´ÊÃ±¤Ë½ÐÍè¤ë¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾Æ¤¤¤¤â¤È¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¤È¤Æ¤â¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£º®¤¼¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤Î¼ºÇÔÃÎ¤é¤º¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ï¤ª²Û»Òºî¤ê½é¿´¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¢ö
½©¤ÎÌ£³Ð¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¿·¿©´¶¤Î¥¹¥¤¡¼¥È¥Ý¥Æ¥ÈÀ¸¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¤ò¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª