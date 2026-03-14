ホワイトデーですね！バレンタインのお返しに、今年は心のこもった手作りスイーツを贈ってみませんか？お家にある材料でパパッと可愛く作れるレシピなら、贈る側も楽しみながら準備ができますよ。今回は、初心者さんでも失敗知らずな人気レシピランキングTOP3をご紹介します。■【人気レシピNo.1】口の中でホロホロ溶ける！卵なしスノーボール堂々の第1位は、卵を使わず材料もシンプルに作れる「スノーボール」です！バターの豊か