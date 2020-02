3月に東京と宮城で開催予定だった『 ラブライブ!サンシャイン!! 』の イベント が、 新型コロナウイルス 感染症の発生に伴い中止されることが26日、公式サイトで発表された。対象となるのは、ファンイベント『Aqours Back In First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜 Day.1』『〜Day.2 & Aqours5周年発表会』(3月1日・メルパルクホール東京)、ユニットライブツアー『LOVELIVE! SUNSHINE!! UNIT LIVE ADVENTURE 2020 AZALEA First LOVELIVE! 〜Amazing Travel DNA〜』(3月7日&8日・ゼビオアリーナ仙台)。公式サイトでは「国内における政府、関係諸機関等から示される正確な情報の収集に努め、実施の可否について慎重に協議、検討してまいりました」とし「昨日2月25日の政府からの発表内容を重く受け止め、公演でのウイルス感染拡大の可能性を考慮し、また何よりお客様の健康と安全を最優先と判断し、誠に残念ではございますが、本公演は中止とさせていただく事となりました」と公演、及び同公演ライブビューイングを中止すると説明。また、「本公演の中止に伴い、Aqours5周年に関する発表も延期とさせていただきます。延期日程、発表方法につきましては、後日改めてお知らせいたします」とし「本公演を楽しみにお待ちいただいておりました多くのお客様、またご心配をおかけした皆様に、深くお詫び申し上げます。ご理解を賜ります様、何卒よろしくお願いいたします」と理解を呼びかけた。また、払い戻しの詳細については『Aqours Back In First LoveLive! 〜Step! ZERO to ONE〜』は、イープラスにて返金処理をするとし公式サイトを参照。『LOVELIVE! SUNSHINE!! UNIT LIVE ADVENTURE 2020 AZALEA First LOVELIVE! 〜Amazing Travel DNA〜』も、決まり次第オフィシャルホームページにて報告するとしている。