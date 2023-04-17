岸田首相の演説会場で爆発音
『岸田首相の演説会場で爆発音』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年7月6日
2023年5月7日
2023年4月22日
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岸田文雄首相 容疑者を取り押さえた漁師らに直接謝意を伝える
岸田首相は22日、市内で容疑者を取り押さえた漁師らと面会した
FNNプライムオンライン
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岸田首相襲撃の男の母親「爆弾を作っているのかと」本人に尋ねるも否定
母親は警察に「家で黒い粉みたいなものが見つかった」と話したと分かった
FNNプライムオンライン
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大きな破裂音と閃光…岸田首相襲撃事件、共同通信の記者が爆発の瞬間撮影
共同通信の記者が当時、現場となった漁港を訪れ、動画を撮影していた
共同通信
2023年4月20日
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岸田文雄首相襲撃の当日に弁護依頼か 宇都宮健児氏は依頼受けておらず
事件当日、宇都宮健児弁護士に弁護を依頼しようとしていたと分かった
日テレNEWS NNN
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首相襲撃に同情的な発言、ひろゆき氏の投稿が物議「模倣犯を生み出す」
ひろゆき氏がTwitterで同情的な見解を示したことが物議を醸したという
FRIDAYデジタル
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岸田首相襲撃事件 爆発物の破片を60m先の場所でも発見
爆発物の破片が、およそ60m離れたコンテナから見つかったと分かった
FNNプライムオンライン
2023年4月19日
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岸田首相襲撃の現場から約60m離れたコンテナに穴…爆発物の破片あたったか
爆発現場から約60m離れたコンテナに穴が開いていたことが分かった
FNNプライムオンライン
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岸田首相襲撃容疑者 選挙制度などをSNSで批判、動機解明につながる可能性
国会議員の選挙制度や岸田首相を批判する投稿をしていたことが分かった
日テレNEWS NNN
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岸田首相襲撃容疑者の祖父「かわいいことはかわいい」孫への複雑な心境
祖父は容疑者との思い出は特にないが、「かわいいことはかわいい」と語る
NEWSポストセブン
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岸田首相襲撃の容疑者のものとみられるTwitter…批判や不満投稿か
岸田氏の外国人留学生を増やす方針などを巡り、批判や不満を投稿していた
スポーツ報知
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岸田氏襲撃の容疑者、背後に安倍氏襲撃の被告の影…決定的な影響を与えたか
犯行を動機付けるような強い思想や宗教的な背景が見えてこないと捜査関係者
デイリー新潮
2023年4月18日
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「日本は異常」襲撃容疑者のアカウント？事件前に投稿された内容が波紋
投稿のほとんどが訴訟や選挙制度に関する内容だと「女性自身」が報じた
女性自身
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鈴木エイト氏、襲撃事件で古市氏発言をピシャリ フジ番組作りに批判の声も
安倍晋三氏襲撃事件の被告を英雄視する報道が一部であったと指摘
東スポWEB
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岸田首相襲撃容疑者「参院選に立候補できず不当」国に賠償求め1審棄却
国に損害賠償を求めて神戸地裁に提訴し、請求が棄却されていたと分かった
読売新聞オンライン