安倍首相が辞任
『安倍首相が辞任』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2020年9月18日
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会食が多い安倍前首相に仮病説も流れる アルコールを口にすることも
6月13日〜7月に各紙で報じられた会食状況を見ると、その回数も多いそう
NEWSポストセブン
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誤報の東京新聞が紙面で「八つ当たり」スポーツ面も使い批判
辞任表明の日の朝刊で、「職務継続の意欲表明へ」と打ち出してしまった
デイリー新潮
2020年9月10日
2020年9月7日
2020年9月5日
2020年9月4日
2020年9月3日
2020年9月2日
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菅義偉官房長官が密かに進めていた「準備」横浜のドンに根回し？
8月24日、菅氏は横浜にある藤木企業の藤木幸夫会長と会っていたという
デイリー新潮
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首相辞任で「ファーストレディー卒業」昭恵夫人は居酒屋経営に本腰か
今後は都内の居酒屋の経営に本腰を入れるのではないか、と政治評論家
週刊女性PRIME
2020年9月1日
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辞意表明の日にメディア露出 金子恵美氏が石破茂氏のミスを指摘
石破茂氏はかなりテレビに出ていたが、首相への労いがなかったと指摘
ABEMA TIMES
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安倍首相が健康上の問題を理由に辞任表明 医師団は方針を巡り混乱？
医師団は、ドクターストップの方針を巡って混乱していたそう
NEWSポストセブン
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安倍首相は「国民よりもお友達を優先したんじゃ」ひろゆき氏がコメント
森友・加計問題を取り上げ、安倍首相は周りの人を幸せにしたなどとコメント
スポーツ報知
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安倍首相巡り松任谷由実へ「早く死んだほうが」橋下徹氏が大学講師を批判
これに大学講師の白井聡氏は「早く死んだほうがいい」などとSNSに投稿
東スポWEB
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安倍首相が「桜」追及の時期に倒れていた？自民党役員が極秘情報
首相は2月の新年会で、体調不良でトイレに行き嘔吐して倒れたと自民党役員
NEWSポストセブン