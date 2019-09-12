あおり運転しエアガンを発射
9月8日に東名高速道路上りで乗用車があおり運転をされエアガンを発射された事件
2019年12月25日
2019年11月28日
2019年11月6日
2019年10月6日
2019年9月17日
2019年9月16日
2019年9月15日
2019年9月14日
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あおり運転でエアガン発射の男 知人「撃つのは遊び感覚」と証言
知人は男について、エアガン発射は日常茶飯事だったと思う、と証言
日テレNEWS NNN
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あおり運転エアガン男と同乗女性の関係 SNSで知り合ったばかり
同乗していた女性は、男とは「SNSで知り合ったばかり」と話しているそう
東スポWEB
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あおりエアガン事件 車から2000発のプラスチック製の弾を発見
男の車からエアガンのほか約2000発のプラスチック製の弾が発見されたという
ライブドアニュース速報
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あおり運転＆エアガン事件 辛坊治郎氏「大した罪にならない」
14日放送の番組で容疑者が逮捕されたことを報じ、辛坊治郎氏が言及
スポーツ報知
2019年9月13日
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数字貼りナンバー細工か 東名高速であおり運転とエアガン発射
ナンバープレートは、別の数字を貼り付けて細工されていたとみられる
共同通信
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あおりエアガン事件、神戸でも発射？歩行者も被害か
7〜8月に、神戸市内でも同様の事件が3件発生していたことが13日、分かった
共同通信