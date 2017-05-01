レプロエンタテイメント所属のモデル。2002年6月11日生まれ、神奈川県出身。
若者や家族連れで賑う中、男性と化粧品店や雑貨店を訪れていたという
FRIDAYデジタル
亀梨和也がシリーズ最大の敵・兵藤和也役を務めることが決定したという
オリコンニュース
南は「第二のガッキー」と呼ばれており、経歴もよく似ていると業界関係者
デイリー新潮
Real Sound
本人はいつも自然体で、「変わった実感は何もありません」とコメントした
日刊SPA!
大河ドラマ初出演となる南が演じるのは、源頼朝と政子の愛娘、大姫
ナリナリドットコム
山田が監督作の撮影に関して、女優を「盗撮」したと述べたと芸能ライター
週刊女性PRIME
源頼朝の愛娘・大姫を演じる南沙良の「扮装写真」が解禁された
新作映画の撮影現場で物怖じしない「コミュ力」 の高さを見せつけたという
Smart FLASH
「ポスト新垣結衣」と報じる記事が相次ぎ、ネットでは違和感を訴える声も
J-CASTニュース
前シリーズに出ていた新垣結衣との共通点が多く「ポストガッキー」との声も
演技未経験ながら5度の審査を経て、映画「幼な子われらに生まれ」に出演
スポーツ報知