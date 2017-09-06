ロシアW杯アジア最終予選
『ロシアW杯アジア最終予選』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2022年4月6日
2022年3月30日
2022年3月16日
2017年10月13日
2017年10月12日
2017年10月10日
2017年10月6日
2017年9月15日
2017年9月14日
2017年9月11日
2017年9月8日
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本田圭佑にメキシコメディアが指摘 代表遠征への参加は「最悪のケース」
メキシコメディアは、本田の日本代表遠征参加を「最悪のケース」と指摘
FOOTBALL ZONE
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サッカー韓国代表を地元紙が酷評「黒歴史」「歯抜け虎」
監督の手腕や敵地での戦績もあり、「黒歴史」「歯抜け虎」と批判
FOOTBALL ZONE
2017年9月7日
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ハリルホジッチ監督 見せ場皆無の本田圭佑に「失格」の烙印
前半のみで交代となり、ハリルホジッチ監督から「失格」の烙印を押された形
東スポWEB
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サウジアラビアに敗北のサッカー日本代表 中国が選手のコメントを翻訳ミス
昌子源の「一番」という言葉を「一番良かった」と翻訳ミス
Record China
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サッカー中国代表の成績 予選前半の躓きがリッピ監督就任で一変
予選前半はグループの最下位に沈んでいたが、リッピ監督就任から一変
Qoly
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吉田麻也が激高 液体入りのペットボトルが顔面を直撃しかける
後半に液体入りのペットボトルが投げ込まれ、吉田の顔面に直撃しかけた
スポニチアネックス
2017年9月6日
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吉田麻也が年末にかけてのスケジュールを危惧「レギュラーの座が危なく」
「毎月移動があって、国際試合をこなさなければいけない」と指摘
サッカーダイジェストWeb
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セルジオ越後氏がサウジアラビア戦に痛烈「本田をなぜ使った？」
45分しか使わない「本田（圭佑）をなぜ呼んで、しかも使った？」と批判
SOCCER KING
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「サポーターの応援がうるさくて」失言で批判浴びた韓国主将が猛省
前節に「サポーターの応援がうるさかった」と発言した主将は涙
FOOTBALL ZONE
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本田圭佑がサウジアラビア戦での完敗を認める「全然ダメ」
本田圭佑は「まあ全然ダメですね。何を言っても言い訳になる」とコメント
SOCCER KING