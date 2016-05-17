清原和博逮捕
覚醒剤を所持していたとして、元プロ野球選手の清原和博容疑者が覚せい剤取締法違反（所持）容疑で逮捕された。
2019年12月14日
2019年11月30日
2019年1月4日
2016年12月30日
2016年12月29日
2016年12月24日
2016年10月29日
2016年9月13日
2016年7月5日
2016年6月30日
2016年6月28日
2016年6月3日
2016年5月31日
2016年5月26日
2016年5月20日
2016年5月17日
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名球会理事長の山本浩二氏 清原和博被告は「除名しない」
「佐々木さんが証人に立ち更生して野球界で頑張ってほしいと言った」と言及
デイリースポーツ
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清原和博被告 更生支援を約束した佐々木主浩氏の言葉に涙ぬぐう
清原被告の人柄などについて証言し、更生するためのサポートを約束した
スポニチアネックス
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清原和博被告の初公判の傍聴席求め3769人 倍率188.45倍に
傍聴希望者は20の一般傍聴席を求めて3769人集結し、倍率は188.45倍だった
オリコンニュース
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清原和博被告の初公判 一番乗り男性「午前3時半から待ってます」
傍聴券の交付を求めて、指定場所には午前8時時点で約20人が並んだ
東スポWEB
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清原和博被告がきょう初公判 量刑のカギは佐々木主浩氏の証言
公判には情状証人として、野球評論家の佐々木主浩氏が出廷する
デイリースポーツ