清原和博逮捕

覚醒剤を所持していたとして、元プロ野球選手の清原和博容疑者が覚せい剤取締法違反（所持）容疑で逮捕された。

2019年12月14日

2019年11月30日

2019年1月4日

2016年12月30日

2016年12月29日

2016年12月24日

2016年10月29日

2016年9月13日

2016年7月5日

2016年6月30日

2016年6月28日

2016年6月3日

2016年5月31日

2016年5月26日

2016年5月20日

2016年5月17日