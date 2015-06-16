イチローとマー君の初対戦
ヤンキースの田中将大がマーリンズ戦に先発し、2番・中堅で先発したイチローと、日米を通じて公式戦で初めて対戦した。
2015年6月17日
2015年6月16日
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黒田博樹が田中将大とイチローの対決にコメント 「不思議な感じ」
イチローとは2年半ともに戦い、田中には公私ともに助言してきたという黒田
スポニチアネックス
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イチローが田中将大と対決 初回と3回に安打を放ち今季8度目のマルチ安打
初対決となった田中将大に対し、初回と三回の打席で安打を放った
デイリースポーツ
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田中将大が今季2敗目も地元紙は同情的な評価 ヤンキースの貧打を指摘
力投報われなかった田中について地元メディアは、「エース見殺し」と速報
フルカウント
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田中将大がイチローと初対決 「点の取られ方が腹立たしい」
公式戦初対決となったイチローには2安打を打たれ、「完敗」の内容
スポニチアネックス
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イチローが田中将大との初対決で4打数2安打 田中は3連勝逃す
「2番・センター」で先発したイチローとの日米通じて初となる対決も実現
フルカウント
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イチローが田中将大から右前打放つ 日米通じて公式戦で初対決
初回に「2番・中堅」で先発出場したイチローと公式戦初対決
スポニチアネックス
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イチローと田中将大との対決が実現 日米を通じて公式戦では初
イチローは「2番・中堅」で、5試合ぶりにスタメンに名を連ねた
スポニチアネックス