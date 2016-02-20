川崎・多摩川の中1殺害事件
川崎市川崎区港町の多摩川河川敷で、同区の市立中学1年生、上村遼太さんの遺体が見つかった事件。
2021年5月1日
2019年8月14日
2017年12月13日
2016年6月15日
2016年6月5日
2016年5月24日
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川崎市の中1殺害事件 無罪主張の少年に懲役6〜10年を求刑
検察側は無罪を主張している少年に、懲役6年以上10年以下の不定期刑を求刑
日テレNEWS NNN
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川崎中1殺害 被告少年の様子に被害者の母親が泣きながら訴え
23日の裁判で、被告少年の様子について被害者の母親は泣きながら訴えた
スポーツ報知
2016年5月23日
2016年3月14日
2016年3月7日
2016年3月6日
2016年3月4日
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多摩川の中1殺害事件の裁判 被害者の母親が訴え「少年は裏切った」
被害者の母親は「息子は兄のように慕っていたのに少年は裏切った」と述べた
日テレNEWS NNN
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川崎中1殺害事件 少年事件だが弁護士は被告の実名口走る
弁護側の尋問時、弁護士が被告の実名を出してしまう事態が発生したという
東スポWEB
2016年3月3日
2016年3月2日
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川崎市で中学1年の男子が殺害 18歳の少年に「仕方なく切ったと思う」
リーダー格の少年は18歳少年について「仕方なく切ったんだと思う」と証言
日テレNEWS NNN
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川崎市で中1の男子生徒が殺害された事件 18歳少年が起訴内容認める
少年は傷害致死の罪に問われており「間違いありません」と起訴内容を認めた
日テレNEWS NNN
2016年2月21日
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国際的に見ても20才未満は稀…少年法の適用年齢に法曹界からも疑問の声
少年法を遵守する法曹界からも、少なからず疑問の声があがっている
NEWSポストセブン
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川崎市の中学1年生殺害事件 主犯格の少年の両親が冥福を祈る
19日、主犯格の少年の両親が訪れたと清掃ボランティアは明かした
スポーツ報知