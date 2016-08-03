九重親方(千代の富士)
『九重親方(千代の富士)』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2023年2月17日
2022年4月19日
2017年9月5日
2017年8月4日
2016年12月31日
2016年11月17日
2016年10月2日
2016年9月11日
2016年8月22日
2016年8月21日
2016年8月9日
2016年8月7日
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秋元梢 ラジオで涙ながらに父・九重親方の思い出を語る
「最後は苦しむことなく息を引き取りました」と涙ながらに話した
デイリースポーツ
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ダウンタウン松本人志、亡くなる半年前の九重親方の様子を明かす
料理店で会った際に、「『いつもありがとね』と言ってくれた」と明かした
デイリースポーツ
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九重親方の通夜 松山千春「ご冥福は祈らない、俺たちは許さん」
「まさか屈強な男がこんなに早く逝くなんて」と悔やんだ
スポニチアネックス
2016年8月6日
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アントニオ猪木氏ら九重親方を偲ぶ 「こんなに早く逝くとは」
アントニオ猪木氏は「こんなに早く逝くとは」と鎮痛な面持ち
東スポWEB
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九重親方との思い出 次女である秋元梢が涙ながらに語る
「家族5人の時間がなかったので、最期を5人で過ごせてよかった」と涙
デイリースポーツ
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九重親方が死去 「娘の誕生日までは…」と最後の気力振り絞る
知人によると、「娘の誕生日までは…」と最後の気力を振り絞っていたという
NEWSポストセブン