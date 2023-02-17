第58代横綱 千代の富士の家族が運営する株式会社 秋元が、飲食店「ちゃんこ 千代の富士」を2月20日に開店する。旧九重部屋を改装した店舗で、本物の土俵を見ながら食事をすることができる。 【画像をもっと見る】 ちゃんこ 千代の富士では、生前千代の富士が好み、弟子たちに受け継がれてきたというちゃんこ鍋を提供。メニューは、ちゃんこ鍋と他数品を提供する大関コース（3960円）、横綱コース（5500円／全て税込）の2種類の
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